Klimaaktivisten demonstrieren am Dienstag vor Regionshaus

Hannover

Die Aktivisten von Fridays for Future demonstrieren am Dienstag mittags vor dem Regionshaus an der Hildesheimer Straße. Um 14 Uhr beginnt dort die Regionsversammlung. Schon ab 13.30 Uhr wollen die Klimaschützer demonstrieren. Anlass ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das vor wenigen Wochen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung für teilweise verfassungswidrig erklärt hatte. Auch der Masterplan der Region für mehr Klimaschutz sei vor diesem Hintergrund „verfassungswidrig“, finden die Aktivisten von Fridays for Future und fordern eine deutliche Verschärfung.

„Das Bundesverfassungsgericht bestätigt mit dem Urteil, was die Wissenschaft seit Jahren zeigt: Aufschieben und unzureichende Klimaziele gefährden nicht nur die Natur, sondern unser Recht auf Zukunft. Wir brauchen jetzt eine 1,5-Grad-Politik, die die Rechte und Freiheiten zukünftiger Generationen schützt”, sagt Umweltschützerin Gina-Marie Burgdorf (21).

Region soll schon 2035 klimaneutral sein

„Das Urteil ist ein Weckruf an alle Politikerinnen: und Politiker: Klimaschutz ist ein Grundrecht! Deshalb braucht es jetzt ambitioniertere Reduktionsziele und konkrete Maßnahmen, um diese zu erreichen“, fordert auch Michael Nagel (26. Die Region müsse endlich den längst überfälligen Schritt gehen und einen Plan aufstellen, wie sie 2035 klimaneutral werden könne. Während die Stadt Hannover schon im Sommer 2020 beschlossen habe, 2035 klimaneutral zu sein, plane die Region dies erst für 2050. Das sei deutlich zu spät.

