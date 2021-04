Hannover

Mit Rücksicht auf die Ansteckungsgefahr laufen jetzt auch Demonstrationen online. Mehrere Studierende haben sich Montag vor der Leibniz-Universität mit Sketchen und Transparenten für den Erhalt des Meteorologie-Studiums in Hannover eingesetzt. Ein Großteil des Protests verlagerte sich jedoch ins Netz, wo zahlreiche Teilnehmer einem Livestream auf Youtube folgten.

Die Uni will die meteorologischen Studiengänge als Reaktion auf umfassende Sparvorgaben des Landes auslaufen lassen. Hannover ist allerdings der einzige Standort in ganz Niedersachsen, der ein Bachelor- und anschließendes Masterstudium in Meteorologie anbietet. Das Institut ist weltweit anerkannt für seinen Beitrag zur Klimaforschung. Zahlreiche Fachgesellschaften haben bereits protestiert.

Land soll Klimaschutz stärken

„Die Landesregierung und das Präsidium der Universität sollten im Angesicht der Klimakrise Verantwortung übernehmen und sich klar für eine Stärkung von Forschung und Lehre in diesem Bereich aussprechen“, fordert Johann Janssen vom Fachrat Geographie. Meteorologie als Vertiefungsschwerpunkt im Rahmen eines anderen Faches ist aus Sicht der Studierenden keine Alternative.

Studenten demonstrieren vor der Leibniz-Uni für den Erhalt des Studiengangs Meteorologie. Quelle: Katrin Kutter

„Das Institut bildet bisher neue Klimaforscher aus“, sagt Finn Jonas Rolf vom Fachschaftsrat der Fakultät für Mathematik und Physik. Die Studierenden übernähmen aber auch bereits im Studium wichtige Aufgaben. Dazu zählt er Mitarbeit in Forschungsprojekten, Öffentlichkeitsarbeit über die Folgen der Klimakrise und meteorologische Projekte mit Schülern in Zusammenarbeit mit Schulen. Die Nachfrage danach habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

Von Bärbel Hilbig