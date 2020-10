Hannover

Das Wohnhaus an der Borkumer Straße 36A in der List fällt ins Auge: Die Wohnungsgenossenschaft Gartenheim hat Außenwände des Gebäudes mit vertikalen Mooswänden mit einer Gesamtfläche von 50 Quadratmetern bestückt. Der „Moss-Cube“, übersetzt Moos-Würfel, ist nach Angaben von Gartenheim-Vorstand Günter Haese weltweit der erste seiner Art. „Das wirkt wie eine biologische Klimaanlage“, sagt er.

Zehn Jahre Forschungsarbeit waren nötig

Haese, der als ausgewiesener Tüftler am Freitag auch eine von ihm entwickelte Lampe für die Außenbeleuchtung der Gartenheim-Wohnhäuser präsentierte, forscht seit einem knappen Jahrzehnt an vertikalen Begrünungssystemen. Freistehende Mooswände gibt es schon an der Genossenschaftszentale an der Hildesheimer Straße, in der Philippsbornstraße in Vahrenwald und an der Brunnenbergstraße in Hainholz und An der Tiefenriede in der Südstadt. Die Hauswandvariante ist allerdings neu.

Anzeige

Sensoren steuern Bewässerungssystem

Das Wort Mooswand trifft es nicht hundertprozentig, Haese spricht von Moosmaschinen. Der Grund ist, das Moose keine Wurzeln haben und Wände daher frontal bewässert werden müssen. „Ein beweglicher Bewässerungsbügel fährt die Moosfläche gleichmäßig herauf und herunter“, sagt der Erfinder des patentierten System. Das Ganze passiert witterungsabhängig, sensorgesteuert und vorrangig mit Regenwasser von der Dachfläche des Gebäudes mit kürzlich fertiggestellten Wohnungen mit Flächen von 34 bis 55 Quadratmetern.

Architektonische und ökologische Effekte

„Wirtschaftlich rechnet sich das nicht“, sagt Haese, betont aber, dass das Projekt keine Auswirkungen auf die Höhe der Mieten in dem Haus habe. Er verweist auf architektonische und ökologische Effekte. Zum einen bereicherten grüne Mooswände das Stadtbild, zum anderen würden sie Schadstoffe aus der Luft absorbieren, die Luftfeuchtigkeit erhöhen und durch Wasserverdunstung auch noch einen kühlenden Effekt in der Umgebung bewirken.

Lob vom Bürgermeister

„ Günter Haese ist immer für eine Überraschung gut“, so Bürgermeister Thomas Hermann, der sich die Fassade angesehen hat. Damit meint er nicht die streitbare Seite des Gartenheim-Chefs, der bei früherer Gelegenheit schon gesagt hatte, die Sorge in Sachen Klimawandel sei übertrieben, sondern dessen innovative Ader. „Wir könnten noch mehr grüne Fassaden in Hannover gebrauchen“, sagt der Bürgermeister.

Weitere Projekte sind in Planung

Dazu will der Chef der vor exakt 101 Jahren gegründeten Genossenschaft mit ihren heute rund 4200 Wohnungen auch beitragen. Zum einen will er die Moosmaschinenfabrik in der Hildesheimer Straße im kommenden Frühjahr mit Mooselementen einkleiden, zum anderen auch weitere Wohnungen. „Ein Massenprodukt soll es aber nicht werden“, sagt er.

Aktuell setzen die Konstruktionsmöglichkeiten Grenzen – die grünen Wände können höchstens sechs Meter hoch sein. Haese will eine Version entwickeln, die zehn Meter erlaubt. Da es die bisher noch nicht gibt, ist das Haus an der Borkumer Straße im oberen Fassadenteil mit Holzelementen verkleidet. Auch diese sind mit ihren kantigen Vertikalstreben optisch durchaus auffällig.

Von Bernd Haase