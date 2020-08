Hannover

Hannover mitten im Hochsommer: Die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke und selbst in den Nächten ist kaum eine Abkühlung in Sicht. In welchen Vierteln sich die Hitze besonders staut und wo Frischluftschneisen für Abkühlung sorgen, zeigt eine Klimaanalysekarte der Stadt Hannover. Daraus geht hervor: Dicht besiedelte Stadtteile wie die Südstadt und die List werden im Sommer zu Hitzefallen. Die nächtlichen Temperaturen liegen zum Teil über der 20-Grad-Marke. „Für die menschliche Gesundheit sind die bioklimatischen Bedingungen in der Nacht bedeutender als die Tagesmaxima der Lufttemperatur, da gerade die nächtlichen Erholungsphasen für den Körper besonders wichtig sind“, sagt ein Stadtsprecher. Daher bildet die Klimakarte die Lufttemperaturen um 4 Uhr morgens ab.

Die Daten der Hitzekarte fußen auf Berechnungen aus dem Sommer des Jahres 2017. Eine aktuellere Version gibt es bisher nicht.

Als Faustregel gilt: Nächtliche Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad werden als angenehm empfunden. Doch davon sind einige Stadtteile weit entfernt. Die auf der Karte rot und rotbraun eingefärbten Zonen kennzeichnen einen hohen Hitzestau. Die nächtliche Temperatur liegt zwischen 19,5 und 20,6 Grad (rote Zonen) und über 20,6 Grad (rotbraune Zonen).

Hitzestau in der City

Tropische Nächte durchleben vor allem die Bewohner des Stadtteils Mitte im Zentrum Hannovers. Innerhalb des Cityrings heizen sich Fassaden, Beton- und Asphaltflächen enorm auf und geben nachts Wärmeenergie nur langsam ab. Experten sprechen vom Wärmeinseleffekt. Für ein wenig Durchzug und Abkühlung sorgen wenige Grünflächen, etwa die Beete auf dem Opernplatz und die Rasenstücke am Leibnizufer.

Hitzefallen sind auch Gewerbegebiete mit großflächigen Betonplätzen. Tiefrot erscheinen auf der Klimakarte die Gewerbegebiete in Ricklingen nahe der Bornumer Straße, in Vahrenwald nahe der Vahrenwalder Straße sowie das Fabrikgelände von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Stöcken.

Wärmeinseln, die sich nachts kaum abkühlen, befinden sich ebenfalls in dicht besiedelten Stadtteilen. Dazu zählen die Südstadt, Teile der List und Linden. Vor allem im Zentrum dieser Viertel hält sich die Hitze, die Außenbezirke werden von Frischluftströmen gekühlt.

Luftschneisen sorgen für Abkühlung

Hannovers Klimaanlage basiert auf drei Luftschneisen. Von Norden strömt kalte Luft durch die Leinemasch über die Herrenhäuser Gärten bis zum Rand der Innenstadt. Von Westen weht eine frische Brise entlang der Fösse bis nach Linden und Ricklingen. Aus südlicher Richtung bringen Winde aus der Leinemasch Abkühlung für Döhren und die Südstadt.

Insgesamt zeigt die Karte, dass jede Grünfläche, jedes Gewässer und jedes Waldstück hilft, die nächtliche Hitze zu lindern.

Der Klimaatlas fußt nicht auf aktuellen Messdaten, sondern auf einer Modellrechnung (Stand Juli 2017). Die Umweltexperten im Rathaus haben berechnet, wie stark sich die Hitze in den Stadtteilen um vier Uhr morgens staut. „Für die menschliche Gesundheit sind die bioklimatischen Bedingungen in der Nacht bedeutender als die Tagesmaxima der Lufttemperatur, da gerade die nächtlichen Erholungsphasen für den Körper besonders wichtig sind“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

