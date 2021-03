Hannover

„Heizung aus, Pulli an“ – so lautete das Motto einer ungewöhnlichen Modenschau vor dem Neuen Rathaus am Sonnabend. Modedesignstudentinnen und -studenten der Hochschule Hannover wollten so auf die Klimakrise aufmerksam gemacht. Insgesamt wurden 13 aufgepäppelte Pullover präsentiert. Ihren Ursprung hat die Klimaschutzaktion in Belgien.

Es solle eine Aktion sein für die Probleme, „die wir mit dem Klima, der Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung haben“, sagte Professorin Martina Glomb. Man wolle Menschen motivieren, selber zu stricken oder alte Pullover modisch zu verfeinern und die Heizung etwas herunterzudrehen.

Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt

Die Studenten und Studentinnen sollten die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf kreative Art verarbeiten. So wurden schmelzende Gletscher oder die Vermüllung der Ozeane zu Motiven für Oberteile. Genutzt wurden aber auch traditionelle Methoden und Naturmaterialien.

Die Aktion war der Abschluss des Fotowettbewerbs „Hannover sucht sein liebstes Winteroutfit“ zum „Dicke Pulli Tag“ am 7. Februar, der für mehr Klimaschutz und Energieeinsparung in privaten Haushalten wirbt.

