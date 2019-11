Hannover

„Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass immer mehr Wissen zum entsprechenden Handeln der Leute führt“, erklärt der renommierte hannoversche Sozialpsychologe Harald Welzer dem Publikum. Das liege auch an der zentralen Botschaft unserer Gesellschaft: „Du sollst kaufen“.

Im Haus der Region Hannover entzündet sich am vergangenen Mittwoch eine heftige Debatte darüber, was jeder Einzelne und die Politik für den Klimaschutz tun kann. Auf der einen Seite stehen dabei Vertreter der Region Hannover, die von Zielkonflikten und der Notwendigkeit der Kompromissfindung sprechen. Auf der anderen Seite stehen Aktivisten von Fridays for Future, die sich enttäuscht von langwierigen Entscheidungsprozessen der Politik geben.

Professor: „Reiche nehmen sich, was sie noch kriegen können“

„Die Dramatik des Klimaproblems ist überwältigend“, sagt Michael Nagel von der Klimaschutzbewegung. Sie gebe den Leuten das Gefühl, nichts gegen die Klimakrise unternehmen zu können. Es sei höchste Zeit, dass vor allem die finanziell Bessergestellten ihre Privilegien aufgeben, fordert der junge Mann.

Auch Sozialexperte Welzer macht für eine „Leitkultur der Verschwendung“ vor allem die Reichen verantwortlich. Ihre Reaktion auf drohende Einschränkungen durch Klimagesetze: „Sie nehmen sich, was sie kriegen können.“ Es sei eine Lebenslüge, den Klimawandel zu bekämpfen und trotzdem immer mehr haben zu wollen, moniert Welzer.

Auch Bundeskanzlerin bekommt ihr Fett weg

Die Zeitungen würden mit ihren Geschichten eine aggressive Zerstörung des Planeten gut heißen, so der Professor und nennt dafür zwei Beispiele: Ein Reisebericht eines „Bild“-Reporters, der in 124 Stunden um die Welt reist und dabei über 40.000 Kilometer zurücklegt, und ein Artikel aus der FAZ, in dem sündhaft teure Erkunderschiffe inklusive Helikoptern und Beibooten angepriesen werden.

Auch die Bundeskanzlerin bekommt ihr Fett weg, für ihren „obszönen Ressourcenverbrauch“, als sie und ihre Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) mit zwei verschiedenen Maschinen der Luftwaffe nahezu zeitgleich an die US-Ostküste geflogen sind.

FFF-Aktivist: Klima-Paket „Schlag ins Gesicht“

Nach der Kritik des Professors am „Eskapismus der Gesellschaft“ entzündet sich im Saal eine Diskussion, was auf regionaler und Bundesebene für den Klimaschutz getan werden kann – und welchen Zwängen Politiker und Entscheidungsträger dabei unterworfen sind. Immerhin, Einigkeit bestand zumindest darin, dass für den Klimaschutz mehr Handeln notwendig ist.

Maximalforderungen funktionieren nicht, sagt Regionspräsident Hauke Jagau, wie sich beim ewigen Streitthema Brexit zeige. Klimapolitik müsse auch die Beschäftigungsfrage berücksichtigen und dürfe nicht den sozialen Frieden gefährden. Es müsse darum gehen, breite Teile der Gesellschaft mitzunehmen.

Weniger diplomatisch geht Michael Nagel von Fridays for Future mit der Politik ins Gericht. Das Klima-Paket sei ein „Schlag ins Gesicht“ und eine „Verabschiedung von den Pariser Klimazielen“. Ein Hinauszögern von tiefgreifenden Klimaschutzmaßnahmen könnten wir uns nicht leisten: „Das Ultimatum setzt uns die Natur“, erklärt Nagel.

Wichtig sei aber, die Kosten nicht an die unteren Schichten zu übertragen. Leute mit wenig Geld wären nicht das Problem, weshalb er einen CO2-Preis nur möchte, wenn dieser sozial gerecht gestaltet wird.

„Politische Entwicklung entsteht durch Konflikt “

Regions-Umweltdezernentin Christine Karasch gibt in der Diskussion zu bedenken, dass bei Entscheidungsfindungen viele unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Sie plädiert dafür, nicht immer die Schuldfrage zu stellen.

Dafür fängt sie sich einen Konter von Welzer ein. „Politische Entwicklung entsteht gerade durch Konflikt und durch Kämpfen gegen Widerstände“, sagt der Professor und zitiert Alt-Kanzler Willy Brandt: „Politik heißt, das Unmögliche möglich zu machen“.

Bei dem, was es dafür braucht, sind sich alle einig: lebenswerte Zukunftsgeschichten, positive Visionen und nachahmenswerte Bilder. Ein Gast, der sich der Diskussionsrunde auf der Bühne anschließt, fasst es so zusammen: „Es geht darum, ein gutes Gefühl zu erzeugen, nicht trotz, sondern weil ich etwas tue.“

Von Adrian Kilb