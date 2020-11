Hannover

Ein Baum trug um seinen Stamm ein Plakat mit der Aufschrift „Ich bin systemrelevant“, gleichzeitig haben Mitglieder der Klimaschutzbewegung Fridays für Future gegen die Klimapolitik der Region Hannover protestiert. Am Dienstagmittag trafen sich die Aktivisten vor dem Beginn der Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses vor dem Regionshaus in der Hildesheimer Straße.

„Region ist zu langsam“

Der Protest richtet sich gegen die Pläne der Region, im Jahr 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Nach Ansicht von Fridays for Future könne Deutschland jedoch bereits bis 2035 CO2-neutral werden, wenn auf allen Ebenen radikal gehandelt werde. Die Ergebnisse einer entsprechenden Studie des Wuppertal-Instituts müsse sich auch in den Zielen und Maßnahmen der Region Hannover widerspiegeln.

„Die Region hat im Masterplan anerkannt, dass Klimaschutz ein dynamischer Prozess ist, der angepasst werden muss und aktuelle Impulse aus der Wissenschaft aufnimmt. Das muss die Region jetzt auch umsetzen”, sagte Frauke Stockhorst von den Parents For Future. Stockhorst sitzt auch als beratendes Mitglied im Umweltausschuss der Region.

Das aktuelle Klimaziel der Region sei nicht mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel, betonte Michael Nagel von Fridays for Future. Das Erreichen der Klimaneutralität im Jahr 2050 reiche nicht aus. „Mir ist wichtig, dass die Mitglieder der Regionsversammlung das endlich verstehen“, sagte er. Er verwies auf die Landeshauptstadt Hannover, die im Jahr 2035 die Klimaneutralität erreichen will. Zwei unterschiedliche Zeitziele in der Region Hannover seien ein großer Widerspruch.

