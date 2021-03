Hannover

Pünktlich um 20.30 Uhr gingen Sonnabend die Lichter aus: In Hannover erlosch die Beleuchtung am Neuen und am Alten Rathaus, an der Oper, am VWN-Turm hinter dem Bahnhof, an verschiedenen Kirchen und Museen sowie Unternehmen. Zur jährlichen Earth Hour schalten aber auch private Haushalte eine Stunde das Licht aus – als Zeichen für den Klimaschutz. Hannover macht zum siebten Mal bei der Aktion des World Wide Fund of Nature (WWF) mit. Vor dem Neuen Rathaus erstrahlte dafür aber als Zeichen der Verbundenheit eine mit rund 600 LED-Kerzen nachgebildete Weltkugel.

Lesen Sie auch: Er knipst am Telemoritz bei der Earth Hour das Licht aus

Die Earth Hour findet dieses Jahr bereits zum 15. Mal statt. Sie startete im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile läuft die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in über 180 Ländern. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil. Viele berühmte Bauwerke wie der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro bleiben symbolisch für 60 Minuten im Dunkeln.

Von Bärbel Hilbig