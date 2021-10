Hannover

Ein „erschöpftes Tanzensemble“ oder ein „ertrinkendes Symphonieorchester“ wünscht sich Autor Thomas Köck als Besetzung für sein Stück „paradies fluten“, das zusammen mit „paradies hungern“ und „paradies spielen“ das Großstück „Klimatrilogie“ bildet. Die Wünsche des Autoren werden vom Staatsschauspiel Hannover so gut es geht erfüllt. Es wird tatsächlich viel getanzt und musiziert in der gut dreistündigen Aufführung, die am Ende vom begeisterten Publikum mit viel Jubel, Applaus und Bravorufen gefeiert wurde.

Familienaufstellung: Szene mit Birte Leest, Tabitha Frehner, Bernhard Conrad, Caroline Junghanns und Alrun Hofert. Quelle: Kerstin Schomburg

Der wuchtige Titel „Klimatrilogie“ führt ein bisschen in die Irre, denn um die menschgemachten Klimaveränderungen, um das Abschmelzen der Gletscher, das Artensterben, Dürrekatastrophen und Überschwemmungen geht es in dem Stück kaum. Der Dichter will mehr. Er zielt aufs Allgemeine: Er will die Gier der Reichen und die Verzweiflung der Armen schildern, ihn interessieren Paare und Familien und ihr Leiden, wenn einer sterben muss. Köck hat keine Angst vor großen (und vielleicht auch schon bekannten) Bildern: Gegen Ende zeigt er eine Reisegesellschaft in einem Zug, der immer schneller wird. Das erinnert an Friedrich Dürrenmatts Kurzgeschichte „Der Tunnel“, findet aber eine hübsche Auflösung: Der Zug kracht in ein Theater und bleibt auf der Bühne stehen.

Spiele mit dem Spielort

Solche Spiele mit dem Spielort mag der Autor. Und das Publikum mag es auch, wenn die vierte Wand fällt und die Akteure plötzlich „Oh, da sind ja Zuschauer“ sagen. Es gibt einige komische Stellen in der „Klimatrilogie“, aber es ist keine Komödie. Es gibt einige traurige Stellen in dem Stück, aber es ist keine Tragödie. Die „Klimatrilogie“ ist ein erstaunlicher Mix verschiedener Miniaturen und ein hochinteressantes Wortklangkunstwerk. Thomas Köck hat eine neue, verblüffende, betörende Theatersprache gefunden. Auffällig ist, dass er oft Verben und Substantive einfach weglässt, damit erzeugt er eine eigenartige ...

Seine Sprache ist kunstvoll und verrückt, aber nah an der Sprachwirklichkeit der Gegenwart. Tabitha Frehner spielt in einer Szene ganz wunderbar damit. Sie ist gleichzeitig Erzählerin und Darstellerin. Im Zentrum ihres furiosen Monologs steht eine Journalistin in einem Hotel im Kriegsgebiet. Die Schauspielerin wechselt vom Englischen ins Deutsche, unterbricht und kommentiert sich immer wieder und versucht inmitten der Katastrophe so etwas wie Normalität herzustellen - eine Wahnsinns-Szene.

Bittere Miniaturen

Bernhard Conrad zeigt in einer beklemmenden Szene einen alten Mann, dem die Demenz nur noch Reste von Erinnerung lässt. Alrun Hofert wiederum spielt eine Tänzerin, die in prekären Verhältnissen lebt und der nur noch wenige Jahre bleiben, um ihren Traum vom Tanzen auf der Bühne zu leben. Es sind bittere Miniaturen, verbunden durch Musik und zwei zeitreisende Damen (Tabitha Frehner und Caroline Junghanns), die die Szenen kommentieren.

Thomas Köcks großartiges Bilderbuch, in dem Regisseurin Marie Bues ganz unangestrengt herumblättert, ist manchmal witzig, meist traurig und immer politisch. Die „Klimatrilogie“ kritisiert die Verhältnisse. Dazu ist das Theater da. Auch deshalb wird es gefördert. Allerdings nach Meinung der Theaterschaffenden nicht genug – das Land Niedersachsen plant, die Mehrkosten, die durch Tarifsteigerungen entstehen, vom Jahr 2023 nicht zu übernehmen. Für das Staatstheater Hannover wird der Zuschuss auf 70 Millionen Euro im Jahr festgeschrieben bleiben.

Karten ans Ministerium

Die Theaterschaffenden befürchten, dass dann eine Sparte oder eine Spielstätte geschlossen werden muss. Im Anschluss an die Premiere trat Schauspielerin Alrun Hofert vor das Publikum und bat mit teilweise recht drastischen Worten („Das Theater ist unter Beschuss“) um Unterstützung. Man solle Karten ans Ministerium schicken. Am 10. November ist eine Demonstration geplant.

Am Ende der Inszenierung spielen alle Darsteller ausgelassen mit einem sehr großen schwarzen Gummiball. Das passt, weil Gummiherstellung und -verarbeitung in dem Stück zuvor behandelt werden. Sie werfen den XXL-Ball mit vereinten Kräften in die Höhe und fangen ihn wieder auf. Vielleicht ist der Ball die Erde, vielleicht die Zukunft. Immerhin: Sie spielen damit.

Weitere Vorstellungen am 13. und 26. Oktober und am 11., 12. und 23. November

Von Ronald Meyer-Arlt