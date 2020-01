Hannover

Steigende Hitze und stärkere Stürme: Die Auswirkungen des Klimawandels sind selbst in norddeutschen Städten wie Hannover bereits spürbar. Doch an welcher Stelle sollten Bäume stehen, damit das Mikroklima in einem Viertel halbwegs angenehm bleibt? Helfen wärmegedämmte Hauswände oder machen sie das Leben im Sommer unerträglich? Meteorologen der Leibniz-Universität können Stadtplanern bei solchen Fragen entscheidend helfen. Sie haben ein Simulationsmodell entwickelt, dass die Ausbreitung von Wind, Temperatur und Schadstoffverteilung präzise berechnet.

Klimaprognosen für einzelne Straßen

„Wir können wirklich für einzelne Straßenzüge Vorhersagen treffen“, erklärt Professor Siegfried Raasch vom Institut für Meteorologie und Klima. Vor allem sind mit den Berechnungen aus dem Turbulenzströmungsmodell handfeste Hinweise verbunden. „Wir sehen, was passiert, wenn wir Hausfassaden weiß streichen oder sie begrünen.“ Denn das Modell zeigt anhand der Wechselwirkung von Gebäudehöhen, Fassaden, Windströmungen, Temperatur und weiteren Faktoren, wie sich einzelne Veränderungen kleinteilig auswirken.

So prüfen die Forscher in ihrem Projekt Modellbasierte Stadtplanung und Anwendung im Klimawandel (Mosaik), wie Frischluftschneisen nachts kühle Luft in die Stadt führen oder auch wie gedämmte Gebäude auf das kleinräumige Klima wirken. In Hannover liegt die Temperatur nachts teils 6 Grad höher als auf dem Land. „Und gerade nachts sind hohe Temperaturen für viele Menschen gesundheitlich kritisch“, betont Projektmitarbeiter Björn Maronga.

Was tun gegen Hitze in der Stadt?

Mit dem Simulationsmodell haben die Forscher beispielhaft berechnet, wie sich eine Schadstoffwolke vom Steintor aus in Hannover ausbreitet. Quelle: Leibniz Universität Hannover

Raasch und Maronga koordinieren das Projekt, an dem auch der Deutsche Wetterdienst, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Hochschulen in Berlin und München beteiligt sind. Am Dienstag stellten sie die bisherigen Ergebnisse an der Uni vor. Oberbürgermeister Belit Onay berichtete bei der Gelegenheit, dass der städtische Forstbetrieb in diesem Winter 700 durch die Trockenheit abgestorbene Bäume fällen musste. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler lobte die internationale Vorrangstellung des Instituts in Hannover. „Das sollte bei der Exzellenzinitiative der Uni eine Rolle spielen.“

Gerhard Adrian, Leiter des Deutschen Wetterdiensts, zeigte anhand von historischen Wetterdaten, dass die Erwärmung in Deutschland schneller steigt als erwartet. „Der Klimawandel hat uns voll erwischt und Städte sind besonders empfindlich gegenüber Hitze, Sturm und Hochwasser.“ Der Deutsche Wetterdienst will das Modell aus Hannover künftig nutzen.

Wie belastend ist der Weg zur Arbeit?

Das Forschungsvorhaben geht jetzt in eine neue Phase. „Wir wollen virtuelle Menschen in der Simulation auf ihrem täglichen Weg durch die Stadt laufen lassen“, berichtete Raasch. Für die Einschätzung der Belastungen durch Hitze, Schadstoffe oder UV-Licht sei das viel wichtiger als allgemeine Aussagen zum Stadtklima. Außerdem nehmen die Forscher jetzt Informationen zu Verkehrsfluss und Schadstoffverteilung aus Fahrzeugen auf. Damit lässt sich überprüfen, wie sich eine Straßensperrung auf Schadstoffverteilung und Verkehr in der Umgebung auswirkt.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt Mosaik seit 2016. Die bisherigen Ergebnisse sind so überzeugend, dass für weitere drei Jahre gut 4,5 Millionen Euro in die Forschung fließen. Davon gehen 2,5 Millionen Euro an das Institut für Meteorologie und Klima der Leibniz-Uni.

