Hannover

Erdkundelehrerin Friederike Krüger (28) kann ihren Schülern an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bothfeld bald nicht nur vom Klimawandel erzählen, sondern Geräusche vom brechenden Eis aus der Arktis vorspielen oder selbstgedrehte Videos mit Eisbären zeigen. Die junge Frau, die aus Großburgwedel stammt, in München studiert und in diesem Schuljahr ihre erste Stelle als Lehrerin angetreten hat, geht auf Forschungsfahrt in die Arktis.

Größte Arktis-Expedition aller Zeiten

Sechs Wochen lang ist sie als eine von zwei Pädagogen – dabei ist auch noch ein Lehrer aus Berlin – mit zahlreichen Wissenschaftlern an Bord der „Polarstern“ unterwegs. Es ist die bislang größte Arktis-Expedition, 600 Wissenschaftler aus 17 Ländern werden ein Jahr lang die Folgen des Klimawandels auf die Arktis erforschen. Dazu lässt sich das Schiff im Packeis festfrieren, um mit den Schollen zu treiben, ohne eigene Motorkraft.

Die Arktis-Expedition, die am 20. September startet, ist die größte in ihrer Geschichte. Quelle: Alfred-Wegener-Institut, AWI

Das hatte vor 125 Jahren schon der norwegischer Forscher Fridtjof Nansen gemacht und dabei die Eisdrift im Nordpolarmeer entdeckt. Rund 140 Millionen Euro kostet die jetzige „Mosaic“-Expedition des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven, die Nansens Forschungen zum Vorbild hat.

Klappt alles mit der Technik?

Am Donnerstag reist Krüger nach Tromsø ( Norwegen), wo dann einen Tag später am 20. September, wenn weltweit wiederFridays-for-Future-Aktivisten beim globalen Klimastreik auf die Straße gehen wollen, die Forschungsreise beginnt. „Ich bin wahnsinnig aufgeregt“, sagt die Lehrerin. Zwar hat sie durch drei Islandreisen schon ein bisschen Gletschererfahrung, aber ein „Gebiet, in dem es nur Eis gibt, nichts als Eis“, hat sie noch nicht erlebt.

Am meisten sorgt sie sich im Moment darum, dass ihre technische Ausrüstung – die Kamera, die Handys, SD-Karten und Akkus oder das Mikrofon – nicht funktionieren oder verloren gehen könnten, denn sie möchte so viele Eindrücke von ihrer Eis-Reise wie möglich mitbringen, natürlich ihre ganz persönlichen, aber auch akustische und optische Aufnahmen. Etwas anderes kann sie ja aus der Arktis auch nicht mitbringen: „Das Eis wird ja so schon immer weniger, da möchte ich nicht auch noch dazu beitragen.“

Arktis-Eindrücke sollen beim Unterricht helfen

Friederike Krüger möchte ihre Eindrücke und Erlebnisse als Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen, nicht nur für ihre eigene fünfte Klasse, sondern auch für andere Kollegen an der IGS Bothfeld und andere Schulen generell. Schon während der Reise will sie ihre Schüler mit einem regelmäßigen Newsletter informieren. Mal so einfach per Skype könne man sich aus der Arktis nicht melden, sagt Krüger, einmal pro Woche dürfe man wohl eine Sammel-E-Mail verfassen. Dass in der Arktis keine Pinguine leben, sondern nur Eisbären, hat die Lehrerin ihren Schülern schon vorab erklärt.

Der Klimawandel in seiner Dramatik müsse noch mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden, sagt sie. An der IGS Bothfeld, bei der durchaus mal eine Klasse mit ihrer Lehrerin geschlossen zur Fridays-for-Future-Demonstration geht, stößt sie mit dieser Einstellung auf offene Ohren. Von ihrer Reise werde nicht nur sie profitieren, ist Krüger überzeugt, sondern auch viele andere Lehrer und Schüler. „ Klimawandel geht uns alle an.“

Lesen Sie auch:

Größte Arktis-Expedition aller Zeiten: Wissenschaftler lassen sich im Eis einfrieren

Mehr aktuelle Berichte aus Hannovers Schulen Aktuelle Infos für Lehrer, Eltern und Schüler in Hannover: Die HAZ berichtet laufend über Themen rund um die Schulen der Stadt.Auf dieser Seite finden Sie alle Artikel auf einen Blick.

Von Saskia Döhner