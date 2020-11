Hannover

Mit „ Petri Heil“ begrüßt Heinz Pyka ein paar Angler an diesem sonnigen Oktobernachmittag. Doch der Vizepräsident des Anglerverbandes Niedersachsen ist heute mit seinem Kollegen Ralf Gerken und Hund Ike nicht zum Angeln zu den Ricklinger Teichen gekommen. Es soll an diesem Herbsttag um die niedrigen Pegelstände in den Gewässern gehen. Denn die beiden Naturfreunde sorgen sich um die Umwelt.

Nach wenigen Metern auf dem Vereinsgelände des Fischereivereins Hannover bleibt die Gruppe am Ufer stehen. Eine kleine Insel ragt in der Mitte des Teichs aus dem Wasser. „Normalerweise stünde die Insel komplett unter Wasser“, erzählt Pyka. „Seit drei Jahren haben wir viel zu wenig Niederschlag. Wir hatten jetzt zwar in den vergangenen Wochen Regen, aber in dieser Jahreszeit ist der Wasserstand weiterhin zu niedrig.“

An den Ricklinger Teichen wird die Höhe des Wassers nicht erfasst. Das Wasser aus den Teichen läuft jedoch in die Leine ab, wo das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt der Weser die Pegelstände dokumentiert. Die Zahlen der Messstation in Herrenhausen bestätigen Pykas Eindruck. Die Leine steht dort in der letzten Oktoberwoche nur knapp 90 Zentimeter hoch. Der mittlere Wasserstand lag in den vergangenen 15 Jahren durchschnittlich bei 1,70 Metern. Besonders niedrige Wasserstände gab es gehäuft auch in den Jahren 2016 bis 2019. 52 Zentimeter war der zweitniedrigste gemessene Wert. Er wurde im September vergangenen Jahres erfasst.

Regen der vergangenen Wochen war nicht genug

Der Niederschlag Anfang des Monats hat den Pegel ein wenig angehoben, aber sonst habe er nicht viel bewirkt. Ralf Gerken, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Anglerverband, erklärt: „Der Regen hat nur die oberen 30 Zentimeter des Erdbodens durchfeuchtet. Aber der Regen ist nicht tiefer in den Boden und ins Grundwasser gegangen.“ Das Problem daran: die Teiche und Bäche werden aus dem kühlen Grundwasser gespeist. Dieses senkt die Temperatur in den Fließgewässern. Viele Tierarten sind auf diesen kühlen Zustrom angewiesen.

Rund 100 Meter weiter überqueren die beiden Angler einen Steg, der die Ricklinger Halbinsel mit dem Festland verbindet. Auch hier sind die Folgen des niedrigen Wasserstandes sichtbar. Denn der Steg liegt rund einen halben Meter tiefer als der feste Boden auf dem Wasser.

Der Schwimmsteg am Ende der Ricklinger Halbinsel sollte eigentlich auf derselben Ebene wie der feste Grund liegen. Quelle: Inga Schönfeldt

Fast keine Strömung in der Ihme

Auf der anderen Seite des Stegs bleiben Heinz Pyka und Ralf Gerken am Ufer der Ihme stehen. Die Ihme ist eigentlich ein fließendes Gewässer, aber das Wasser bewegt sich in dem kleinen Bach fast gar nicht und ist nur wenige Zentimeter hoch. „Eigentlich müsste das Wasser hier bis zu den grünen Gewächsen stehen“, sagt Pyka und deutet auf das andere Ufer. Während Pyka und Gerken die Ihme begutachten, stürmt Hund Ike auf das kühle Nass zu und trinkt etwas aus dem Bach. Immerhin scheint die Wasserqualität für Hunde akzeptabel zu sein.

Vor allem für die Tierwelt haben die geringen Pegelstände in den Ricklinger Teichen, in der Ihme und Leine dramatische Folgen, erzählen die beiden Angler. „Aale, Zander, Barsche, Rotaugen – das ganze Potpourri an Süßwasserfischen lebt hier“, so Pyka. „Durch die niedrigen Wasserstände hatten wir ein großes Fischsterben.“ Aber auch Muscheln und Insekten würden verenden, erklärt Pyka. Denn die Insektenlarven wachsen im Wasser auf und verlieren ihren Lebensraum, wenn die Flüsse im Frühjahr und Sommer austrocknen.

Fische leiden unter den sandigen Böden und dem Temperaturanstieg

Die fehlende Strömung stelle ein zusätzliches Problem dar. Dadurch würde der Grund versanden, was Folgen für die Fortpflanzung habe. Denn viele Fische wie Forellen sind sogenannten Kieslaicher und auf einen steinigen Boden angewiesen. „Die Fische haben keine Möglichkeit zu laichen. Sie bräuchten mehr Steine oder Wasserpflanzen“, erklärt Heinz Pyka besorgt.

Die Strömung in der Ihme ist fast ganz zum Erliegen gekommen. Das führt zu Problen in der Flora und Fauna. Quelle: Irving Villegas

Der niedrige Wasserstand führt zudem zu einer steigenden Wassertemperatur. Unter den sich ändernden Bedingungen im Lebensraum würden nur noch anspruchslose Arten überleben. Heinz Pyka befürchtet ein Aussterben vieler Arten in den nächsten Jahrzehnten. „Eine Erwärmung der durchschnittlichen Wassertemperatur von zwei Grad Celsius in den nächsten 50 Jahren klingt nicht viel, aber für diese Arten ist das ein extremes Problem“, sagt Ralf Gerken. „Forellen bevorzugen beispielsweise eine Wassertemperatur bis 17 Grad. Schon bei wenigen Grad mehr verenden sie.“ Er wirkt fast schon verzweifelt, als er von den bedrohlichen Aussichten für die Tierwelt erzählt.

Bäume verhindern starke Erwärmung – doch diese fehlen

Die Ursache für die Probleme in diesem aquatischen Lebensraum ist einerseits der Klimawandel. Aber auch das Fehlen von Gebüschen und Bäumen am Ufer würden das Problem verstärken. Wenn es keine Pflanzen gibt, die Schatten spenden, erwärmt sich das Wasser im Sommer noch stärker. In der warmen Jahreszeit würde außerdem die Stadt Wasser aus den Teichen in den Maschsee pumpen, um dort die Schifffahrt sicherzustellen.

Ralf Gerken und Heinz Pyka sind wenig optimistisch, dass sich das Ökosystem stabilisiert. „Das was wir hier spüren sind die Anbahnungen des Klimawandels, da kann einem für die Zukunft Angst und bange werden“, sagt Gerken am Ende der Tour.

Das sind die Jahres-Rekordwerte bei Niedrigwasser am Leinepegel Herrenhausen

51 cm – 16. September 1991

52 cm – 22. September 2019

54 cm – 10. September 1996

54 cm – 1. Oktober 2016

54 cm – 20. September 2018

57 cm – 7. August 1990

58 cm – 15. September 1999

60 cm – 5. September 2003

60 cm – 1. Oktober 2012

Von Inga Schönfeldt