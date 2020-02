Hannover

Seit 30 Jahren hält Ronald Clark, Chef der Herrenhäuser Gärten, in seinem immer umfangreicher werdenden Notizbuch fest, wann welche Pflanzen wieder zu leben beginnen. Es ist eine Art privates „Was blüht wann?“ In den vergangenen Jahren stellte er fest: Immer mehr milde Winter sorgen dafür, dass manches Gewächs inzwischen deutlich früher aus dem Winterschlaf erwacht als bisher gewohnt. Im Berggarten sind einige Beispiele zu sehen.

Die Andentanne, gebürtig aus Chile, etwa „wächst wie doof“, sagt Clark. Er steht vor einem eindrucksvollen Gewächs. Es wurde in den 1990er-Jahren gepflanzt und wäre nach Clarks Einschätzung in vergangenen Jahrzehnten nicht so schnell so groß geworden. Aber die Andentanne sei wegen der wärmeren Winter zuletzt eben nicht mehr zurück gefroren.

Die chilenische Andentanne wächst nun auch im hannoverschen Winter prächtig weiter. Quelle: Tim Schaarschmidt

Etliche Meter weiter steht die stolze Immergrüne Magnolie, im Jahr 2000 wurde das aus Texas, USA, stammende Gewächs im Berggarten verwurzelt. Jetzt ist es gut drei Meter hoch, Anfang Februar kann Clark die Samen betrachten. Es ist nicht lange her, da verpackten Mitarbeiter die Magnolie in eine Verhüllung, um sie vor Kälte zu schützen. Das ist seit einigen Jahren nicht mehr nötig, „und es ist trotzdem nichts passiert, sie ist einfach grün geblieben“.

Die Immergrüne Magnolie braucht keinen Frostschutz mehr, wenn Winter milde werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

In voller Blüte steht bereits der gelbe Winterjasmin, nach Clarks Beobachtung ebenfalls früher als üblich. Erst im März blühen laut Lehrbuch Krokusse, im Berggarten können Besucher sie schon jetzt in aller Schönheit betrachten. Doch wer zu früh blüht, den bestraft vielleicht das Leben. Frühes Reifen und spät einsetzender Frost können dazu führen, dass Pflanzen ihre Blüten wieder verlieren. Eine mögliche Gefahr der Zukunft beschrieb vor kurzem Jens Fildebrandt vom Deutschen Wetterdienst. Dem NDR sagte der agrarmeteorologische Berater: „Wirklich schlimm für die Natur wäre es, wenn es überhaupt keine Frostphasen gäbe, weil viele Pflanzen die Kältereize zur Ausbildung der Blüte brauchen.“

Krokusse blühen eigentlich eher im März, im Berggarten sind sie schon da. Quelle: Tim Schaarschmidt

Naturgemäß beobachten auch Landwirte Wetter und Klima genau. Einer von ihnen ist Holger Hennies, Vorsitzender des Landvolks Hannover. Sein Augenzeugenbericht aus diesen Tagen hält fest: „Aufgrund des milden Winters ist das Getreide aktuell weit entwickelt. Kommt es zu einem plötzlichen Frost, kann dieser zu massiven Schäden am Getreide führen.“ Milde Temperaturen bergen zudem die Gefahr, dass Insekten und Pilze Schaden anrichten: „Haben sie den warmen Winter überlebt, können zum Beispiel Blattläuse Pflanzenviren in Getreide, Kartoffeln oder Zuckerrüben übertragen und die Früchte schädigen.“

Kröten sind früher unterwegs

Wegen milder Temperaturen haben sich in diesem Jahr schon Kröten frühzeitig auf den Weg zu ihren Laichstellen gemacht. In Hemmingen wanderten die ersten Tiere schon Anfang Februar los statt üblicherweise eher im März. Im vergangenen Jahr beobachteten Mitglieder des Naturschutzbundes ( Nabu) in Devese denselben Effekt, damals noch drei Wochen später als in diesem Jahr. Dort hätten Naturschützer gerne früher reagiert, weil aber der Mensch an die neuen Zeiten der Tiere noch nicht gewohnt ist, hatten sie noch keinen Schutzzaun gebaut, der Kröten vor der Kreisstraße 225 hätte bewahren können. Tierschützer zählten damals auf der Fahrbahn 100 überfahrene Tiere.

Igel wachen aus Winterschlaf auf

In Garbsen beobachtet Waldemar Wachtel, örtlicher Vorsitzender des Nabu, ebenfalls Veränderungen in der Natur. Danach blieben viele Rotkehlchen und Stare hier, statt wie früher in kalten Monaten in wärme Gebiete zu fliegen und etwa in Spanien oder Afrika zu überwintern. Meisen und Spatzen begönnen früher zu brüten. Einige Igel seien bereits aus dem Winterschlaf aufgewacht.

Rotkehlchen Quelle: dpa

Zurück in Hannover. Ronald Clark erzählte noch, wie er vor Kurzem im Georgengarten auf den Rasenflächen unzählige aufgeworfene Erdhügel beobachtete. „Maulwürfe“, stellte Clark fest, „die denken, der Frühling ist da.“

