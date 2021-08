Hannover

„Der Klimawandel ist allgegenwärtig und ständig zu spüren.“ Das sagt ein Mann, der sich täglich mit Pflanzen und der Vegetation beschäftigt. Klaus Hahne ist seit vielen Jahren Obstbauer. In Laatzen-Gleidingen baut er seit Jahrzehnten Äpfel, Birnen, Kirschen und andere Obstsorten an. „Wir merken deutlich, dass sich hier in der Region Hannover etwas verändert“, berichtet er. Unter anderen beim Regen, bei den Temperaturen und bei den Schädlingen.

Und beim Hagel: „Eigentlich gibt es hier in der südlichen Region wenig Hagelereignisse“, berichtet der 64-Jährige. Aber das hat sich verändert, meint er. „Da hat sich etwas verschoben“, meint der Landwirt. Immer häufiger gebe es hier Hagelschauer.

Wer Süßkirschen ohne Maden haben will, muss aufwendig Netze spannen. Quelle: Daniel Karmann, dpa

„Es gibt nur Starkregen“

Überhaupt die Sache mit dem Niederschlag. „Früher gab es den langanhaltenden seichten Landregen, über Stunden oder sogar Tage“, erzählt Hahne von seinen Wetterbeobachtungen. Aber dieser Landregen tauche immer seltener auf. Stattdessen gebe es immer häufiger Starkregen, bei dem gleich viele Liter innerhalb weniger Sekunden regelrecht aus den Wolken fließen.

Es sei sowohl für Landwirte als auch Hobbygärtner wichtig, sorgsamer mit dem Wasser umzugehen. Denn der Grundwasserspiegel sinke, er habe auch schon von ausgetrockneten Brunnen gehört. Hahne verteilt rund um die Bäume Mulch und Kompost. Und das rät er auch Hobbygärtner. Denn dadurch trocknet der Boden nicht so schnell aus. „Das spart Wasser und man erspart den Bäumen Stress“, betont er.

Sonnenintensität ist zu spüren

Die Zunahme der Sonnenintensität spürt Hahne am eigenen Leib. „Früher waren wir mit nacktem Oberkörper und ohne Kopfbedeckung in den Plantagen unterwegs“, berichtet er. Aber das funktioniere heute nicht mehr, weil die Intensität der Sonnenstrahlen zugenommen habe. „Die Sonne brennt jetzt regelrecht auf der Haut.“ Das wirke sich auch auf die Bäume aus, beispielsweise hätten auch Äpfel Sonnenbrandschäden. Daher muss er jetzt rund 5 Prozent der Früchte wegwerfen.

Die angestiegenen Temperaturen haben aber für das Obst noch eine dramatischere Folge: Wenn es zu heiß ist, stellen die Bäume die Photosynthese ein, „dann wachsen auch die Früchte nicht mehr“. Und vor allem die erhebliche Zunahme von Schädlingen, die die Früchte befallen. „Es gibt jetzt viele Insektenarten, mit denen wir früher nichts zu tun hatten“, sagt Hahne. Beispielsweise die Kirschfruchtfliege. Früher habe es die nur südlich von Kassel gegeben, jetzt gebe es im ganzen Norden kaum einen freistehenden Kirschbaum, der nicht befallen sei. „In jeder Süßkirsche sitzt eine Made.“ Das einzige Mittel dagegen: Die Bäume müssen aufwendig komplett mit einem feinen Netz umhüllt werden.

Der Apfelwickler ist auch für Hobbygärtner ein Problem. Quelle: Jan Woitas, dpa

Hahne nennt den Apfelwickler als weiteres Beispiel: Früher gab es pro Sommer eine Generation, wegen der zunehmenden Wärme durchläuft der Apfelwickler jetzt aber zwei Generationen. „Die Menschen möchten regionales Obst haben, der Anbau wird aber zunehmend schwieriger“, berichtet er. Wer Obstbäume im eigenen Garten habe, kenne die Probleme. Aber immerhin lasse sich dieser Schädling mit natürlichen Mitteln bekämpfen.

Spätfrost nimmt zu

Aber der Obstbauer hat bei der Temperatur auch eine andere Beobachtung gemacht: Immer häufiger komme es im Frühjahr zu Spätfrost, der dann die Obstblüte bedrohe. Und noch etwas ist bei der Temperatur nach Hahnes Beobachtung passiert. In den Sommer- und Herbstnächten kühlt es zunehmend nicht mehr richtig ab. Dabei sind die Temperaturunterschiede für die Färbung der Äpfel wichtig. „Die Äpfel werden dann Rot, wenn es nachts kalt wird“, berichtet der Experte. Und die Kunden verlangten nach roten Äpfeln.

Wer sich einen neuen Obstbaum kaufen will, sollte sich unbedingt von einem Experten beraten lassen. Denn es gebe Sorten, die weniger Probleme mit längeren Trockenheitsphasen hätten und die auch resistenter gegen Schädlinge seien als andere.

