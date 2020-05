Hannover

Seit dem 20. Mai dürfen Familien ihre Angehörigen wieder in der Klinik besuchen. Theoretisch. Praktisch soll das allerdings noch bis nach Pfingsten, nämlich bis zum 2. Juni dauern. Vorher, so heißt es aus den hannoverschen Krankenhäusern, sei das Umsetzen des geforderten Hygienekonzeptes nicht zu schaffen. Kliniken, so Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH), würden zwar grundsätzlich über ein ausgefeiltes Hygienekonzept verfügen, Besuchermanagement sei allerdings absolut neu. Bislang habe es diesbezüglich die Regel des offenen Hauses gegeben.

Kliniken ziehen an einem Strang

Alle Kliniken in der Region Hannover begrüßen grundsätzlich die Lockerungen bei den Besuchsregelungen für Krankenhäuser, die das Land in seiner Verordnung am 19. Mai veröffentlicht hat und ziehen bei der Umsetzung an einem Strang. Das gilt für alle Standorte des KRH, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), die Häuser von Diakovere, das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Sophien- und die Paracelsus-Klinik. „Die vergangenen Wochen, in denen Besuche nicht gestattet waren, haben sehr deutlich gezeigt, wie wichtig der Zuspruch von Angehörigen für stationäre Patienten ist“, betont KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff.

Dennoch wird es jetzt erst einmal eine Übergangsphase geben. „Die Beschlussregelung für die Lockerung des Besucherverbots wurde den Kliniken einen Tag vorab zur sofortigen Umsetzung mitgeteilt, woraufhin sich die Kliniken der Region umgehend zu einem gemeinsamen möglichen Datum beraten haben“, sagt Susanne Thiem, Sprecherin des Clementinenhauses. Die Anforderungen an die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus seien noch einmal erheblich höher, als an anderen Orten im öffentlichen Bereich. Denn hier treffen die externen Besucher auf Patienten mit einem krankheitsbedingt geschwächten Immunsystem. „Da es unser höchstes Anliegen ist, Patienten und Mitarbeiter zu schützen, muss für Besucher, die nun wieder von außen in unser Haus kommen, ein umfassendes Hygienekonzept erstellt werden, das neben dem wieder anlaufenden Klinikalltag vom bestehenden Personal noch zusätzlich erarbeitet und umgesetzt werden muss“, betont Thiem.

Zeitfenster ist nicht zu lang

Besucher, die sich früher einfach in den Krankenhäusern bewegen konnten, müssen nun koordiniert, registriert und geleitet werden. Sie müssen sich einen Tag vorab telefonisch anmelden und in entsprechende Listen eingetragen werden. Diese werden dann zwischen Empfang und der Station, wo der Patient liegt, koordiniert. Die Besucher müssen sich zudem registrieren, bevor sie das Haus betreten und werden vor ihrem Besuch entsprechend auf Corona risikobewertet. Erst dann dürfen sie zu ihren Angehörigen. Bei Mehrbettzimmern muss ein entsprechender Abstand zwischen den Besuchern gewährleistet werden. „All diese Punkte müssen auf ihre Machbarkeit geprüft werden, bevor wir die Menschen in unser Haus lassen können. Zudem müssen wir eine umfassende Dokumentation der Besucher vorweisen. Daher ist das Zeitfenster bis Pfingsten aus unserer Sicht in keinem Fall zu lange angesetzt“, erklärt Thiem.

„Wir wissen und erleben es täglich in unseren Häusern, wie schmerzlich es für viele unserer Patienten und deren Angehörige ist, nur einen sehr eingeschränkten Kontakt pflegen zu können“, sagt Dunja Rose, Sprecherin der Diakovere. Auch die Beschäftigten spürten dies, da eine wesentlich Säule der Begleitung in einem Krankheitsgeschehen fehle. Allerdings habe der Patienten- und Mitarbeiterschutz höchste Priorität.

Einlasskontrollen auf Station

„Die Anpassungsnotwendigkeiten an die neue Verordnung sind erheblich und lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen“, betont MHH-Sprecher Stefan Zorn und nennt Beispiele: Die Krankenhäuser haben sicherzustellen, dass ein Patient jeweils nur einen Besuch gleichzeitig empfängt. Außerdem müssen die Kontaktdaten der Besucher dokumentiert und nach wenigen Wochen wieder vernichtet werden. „In diesem Zusammenhang stellen sich Fragen nach Möglichkeiten der telefonischen oder Onlineanmeldungen sowie deren Vernetzung mit entsprechenden Einlasskontrollen und Zugangsbeschränkungen an den Eingängen oder auf der Station“, so Zorn.

Je nach Krankenhausgebäude gibt es mehrere Zugänge, die teilweise geschlossen, beschildert oder kontrolliert werden müssen, erläutert auch KRH-Sprecher Bernhard Koch. „Hier zu praktikablen, der Verordnung entsprechenden Umsetzungen zu kommen, ist daher alles andere als trivial. Die Umsetzungen müssen für jedes Krankenhaus individuell angepasst werden und fallen daher unterschiedlich aus. Unser Ziel ist es, eine größtmögliche Klarheit für Angehörige und Patienten zu schaffen.“

Ausnahmen beim Einlass

Bis zur Umsetzung aller Maßnahmen können aus Patientenschutzgründen keine Besuche, bis auf die bereits etablierten Ausnahmen, zugelassen werden. Die seit März 2020 geltenden Ausnahmen für werdende Väter, für Eltern, Sorgeberechtigte und enge Angehörige von Palliativpatienten, gelten weiter in dieser Übergangszeit. Dies gilt auch für die Regelungen für Begleitpersonen in den Kinder- und Jugendkliniken. Die Krankenhäuser in der Region Hannover werden die aktuellen Regelungen zum Patientenbesuch voraussichtlich ab dem 2. Juni umsetzen.

