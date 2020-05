Der normale OP-Betrieb in Kliniken läuft wieder an, allerdings sind zahlreiche Betten noch von Patienten belegt, die nicht ins Pflegeheim wechseln können. Grund: Die Pflegeheime dürfen ihre Bewohner nach deren Klinikaufenthalt nur zurück nehmen, wenn sie eine 14-tägige Quarantäne in einem Einzelzimmer gewährleisten können. Das können viele Einrichtungen nicht leisten.