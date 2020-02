Der Ärger um gesperrte Stationen in den Kliniken in und um Hannover reißt nicht ab. Eine jetzt vorgelegte Analyse des NDR-Magazins „Panorama 3“ kommt zu dem Ergebnis, dass von September bis Dezember 2019 die internistischen Intensivbetten in der Region Hannover in mehr als der Hälfte der Zeit komplett ausgelastet waren.