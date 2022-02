Kliniken: Zahlen steigen kontinuierlich

Hannover

Die Auslastung der Normalstation in den Krankenhäusern der Region mit Corona-Patienten ist auf mehr als 10 Prozent geklettert – die wenigsten Fälle sind schwer, aber die Masse der Omikron-Infizierten sorgt dafür, das die Kapazitäten knapper werden. „Operative Eingriffe werden aufgrund von Covid zwar weiterhin nicht verschoben“, sagt Diakovere-Sprecher Matthias Büschking. Die Belastung auf den Intensivstationen sei überschaubar, wenngleich leicht angestiegen. „Auf den Normalstationen steigen die Zahlen dagegen kontinuierlich an, hier müssen wir gegebenenfalls über eine Erweiterung der Kapazitäten nachdenken.“

Operationen verschoben

Im Friederikenstift liegen derzeit 17 Patienten auf Normal- und vier auf Intensivstation, davon einer beatmet. Im Henriettenstift werden acht Corona-Patienten auf der Normalstation betreut, zwei liegen auf Intensiv, einer muss beatmet werden. „Aktuell verzeichnen wir einen Anstieg der Corona-Fallzahlen auf Normal- und Intensivstation. Außerdem sind einzelne Mitarbeitende aktuell in Isolation oder Quarantäne beziehungsweise mit deren Kindern in Quarantäne – somit mussten wir in dieser Woche auch elektive Operationen verschieben“, so Ulrike Wiedemann, Sprecherin des Vinzenzkrankenhauses.

Deutlicher Anstieg der Patientenzahlen

„Wir erleben derzeit eine Phase der hohen, aber beherrschbaren Auslastung mit insgesamt 104 Covid-19 Patientinnen und Patienten in den somatischen Häusern, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde“, berichtet Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikum Region Hannover (KRH). Bei diesen sei aber häufig eine andere Erkrankung oder Verletzung maßgeblich für den Krankenhausaufenthalt. „Auf unseren Intensivstationen liegen davon derzeit zwölf beatmete Covid-Betroffene. Insgesamt beobachten wir ein deutliches Wachstum bei den Patientinnenzahlen, die mit, aber nicht wegen einer Corona-Infektion in unseren Häusern liegt.“

Diese Tatsache führe derzeit zu einem deutlich höheren Aufwand bei der Behandlung durch die Beschäftigten aufgrund der entsprechenden Isolier- und Hygieneschutzmaßnahmen. Dies gelte insbesondere auch für die psychiatrischen Kliniken in Langenhagen und Wunstorf, in denen ebenfalls eine große Zahl von Patientinnen und Patienten behandelt werden, bei denen zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung auch ein positiver Covid-19-Nachweis vorliege. „Gleichzeitig nehmen wir eine zunehmende Isolationspflicht bei unseren Beschäftigten wahr. Zusammen ergibt dies eine angespanntere Lage in den KRH-Häusern als dies noch vor wenigen Wochen der Fall war“, sagt Ellerhoff. Weitere Personalausfälle könnten auch zu einer Einschränkung der elektiven Versorgungskapazitäten führen. An der Medizinischen Hochschule gibt es auf den Normal- und Intensivstationen derzeit keine OP-Verschiebungen, „die Situation ist stabil“, betont Sprecherin Simone Corpus.

Von Susanna Bauch