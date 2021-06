Hannover

Wöchnerinnen dürfen im Henriettenstift seit Anfang der Woche wieder uneingeschränkt Besuch erhalten. „Wer Mutter und Kind besuchen will, kann besuchen, ohne Tests, den ganzen Tag. Am Empfang werden lediglich die Namen erfasst – das ist bald auch mit der Luca-App möglich“, sagt Matthias Büschking, Sprecher der Diakovere, zu der auch das Henrietten- sowie das Friederikenstift gehören. Für den Kreißsaal indes gelten noch andere Regeln: Die Begleitperson unter der Geburt, die sich viele Stunden im Kreißsaal aufhält, muss weiter einen PCR-Test durchführen. „Wir tun das, weil sie so lange auf engem Raum mit anderen zusammen sind. Getestet werden natürlich auch die werdenden Mütter – wie alle Patienten bei der Aufnahme in Diakovere-Häusern“, so Büschking.

MHH: Mund-Nasen-Schutz unter der Geburt

Die Kreißsaal-Regeln an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind indes seit Mitte Mai unverändert. Die Gebärenden, ihre Begleitperson als auch das geburtshilfliche Team tragen unter der Geburt einen Mund-Nasenschutz, die Begleitperson darf ab Aufnahme im Geburtsraum zur Geburt mit in den Kreißsaal hinein. Während ambulanter Termine allerdings müssen die Angehörigen vor der Klinik warten. Bei Entbindung durch geplanten Kaiserschnitt dürfen die werdenden Väter mit in den OP, Familienzimmer sind derzeit nicht belegbar. Die Besuchszeit ist täglich von 14 Uhr bis 18 Uhr. Eine Onlineregistrierung vorab und Anmeldung an der Pforte sind notwendig, weiterhin gilt ein Besucher für eine Stunde pro Tag. „Die MHH prüft derzeit, welche Lockerungsschritte ab Juli 2021 erfolgen können“, sagt MHH-Sprecher Stefan Zorn.

Um so wenig Personenverkehr wie möglich im Haus zu haben, sind Besuche zum Schutze aller im Vinzenzkrankenhaus noch eingeschränkt. Eine Begleitperson – ohne grippale Symptome und mit Mundschutz - ist im Kreißsaal zur Geburt, im OP beim Kaiserschnitt und zu bestimmten Besuchszeiten auf der Mutter-Kind-Station erlaubt.

Familienzimmer teilweise wieder geöffnet

In den Häusern des Klinikums Region Hannover (KRH) darf eine Person die Wöchnerin begleiten, bis diese aus dem Kreißsaal auf die Wochenstation verlegt wird. Auch Familienzimmer werden etwa in der KRH-Klinik Neustadt wieder angeboten. Aktuell erhalten alle Schwangeren bei Aufnahme in den Kreißsaal einen Covid-Schnelltest. „Bei einem stationären Aufenthalt kann die junge Mutter für eine Stunde pro Tag eine Besuchsperson auf der Wochenstation empfangen. Diese Person darf auch wechseln“, sagt KRH-Sprecherin Nina Hoffmann. Die Besuchsregeln würden in allen KRH-Geburtskliniken regelmäßig an die aktuellen Inzidenzzahlen angepasst.

