Hannover

Wer ins Krankenhaus muss, hat meist genug Sorgen. Bevor allerdings Untersuchung und Eingriff stattfinden, werden Patienten und Patientinnen in den hannoverschen Kliniken getestet – und auch der Impfstatus wird abgefragt. „Das Testergebnis ist ein Fakt, den Impfstatus dürfen wir nicht schwarz auf weiß verlangen. Bei uns reicht da für das Diskutieren auch meist die Zeit nicht,“ sagt ein Notfallmediziner aus der Region. Ein aktueller Negativ-Test sei für eine Behandlung allerdings auch weitaus wichtiger als der Impfstatus. „Trotzdem nervt es, wenn die Patienten ein Geheimnis darum machen. Aber uns nervt mittlerweile auch schon, wenn der Booster noch fehlt“, so der Unfallchirurg.

Prüfung passiert problemlos

„Wir erleben derzeit eine Phase der hohen, aber beherrschbaren Auslastung auf unseren Intensiv- und Normalstationen, sagt Lennart Dreyer, Sprecher des Klinikum Region Hannover (KRH). Patientinnen und Patienten müssten vor der Behandlung ihren Impfstatus kommunizieren und werden vor, beziehungsweise bei der Aufnahme zusätzlich getestet. „In der Regel passiert dies problemlos.“ Auf den KRH-Intensivstationen liegen derzeit 15 beatmete Covid-Infizierte, insgesamt werden 45 Patienten mit Corona behandelt.

„Die Fallzahlen liegen seit einigen Wochen in diesem Bereich und entsprechen weitgehend den Werten des Vorjahreszeitraums. In Bezug auf die Normalstationen liegen wir aktuell sogar etwas unter den Vorjahreswerten“, so Dreyer.

„Wir fragen jeden Patienten, egal ob ambulant oder stationär, nach dem Impfstatus und kriegen in aller Regel ohne Probleme eine Antwort, die dann auch stimmt“, sagt Matthias Büschking, Sprecher der Diakovere. Stationäre Patienten würden zudem bei der Aufnahme grundsätzlich getestet, „und in der Notaufnahme testen wir Patienten mit Symptomen oder ohne Impfschutz ebenfalls“. In den Sprechstunden gilt für alle ambulanten Patienten die 3G-Regel.

Gleiche Sorgfalt und Kompetenz

„Manche Notfallpatienten befürchten schon, dass sie nicht gleichwertig behandelt werden ohne Impfschutz. Und es ist einigen auch peinlich“, sagt der Mediziner aus der Region. Ersteres sei allerdings unbegründet. „Wir behandeln alle ganz selbstverständlich mit der gleichen Sorgfalt und Kompetenz.“

Von Susanna Bauch