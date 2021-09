Hannover

Dem Klinikum der Region Hannover droht das Geld für wichtige Zukunftsinvestitionen auszugehen. Dabei hat Hannovers kommunaler Klinikverbund KRH in den kommenden Jahren einiges zu stemmen: Mindestens 500 Millionen Euro kosten die Pläne für ein neues Krankenhaus in Großburgwedel, die Erweiterung des Robert-Koch-Klinikums in Gehrden, den Erhalt des Krankenhauses in Lehrte und viele Dinge mehr.

Der Geschäftsführung in Hannover stellt sich im zweiten Jahr der Corona-Pandemie eine Frage mehr denn je: Woher soll das dafür nötige Geld nur kommen? Seit Jahren wirtschaftet das KRH mit seinen zehn Krankenhausstandorten in der Landeshauptstadt und dem Umland defizitär, das Minus dürfte infolge der Corona-Pandemie noch größer werden – und das Land knausert bei den Zuschüssen.

2022 droht angeblich ein Minus von 25 bis 30 Millionen Euro

Zahlen für das laufende und Prognosen für das kommende Geschäftsjahr gibt die Geschäftsführung nicht preis. Angeblich rechnet Finanzgeschäftsführerin Barbara Schulte im Wirtschaftsplan 2022 mit einem Minus von 25 bis 30 Millionen Euro. Das KRH bestätigt die Zahlen ausdrücklich nicht. Ein Gespräch mit der HAZ über die Finanzsituation des KRH kam nicht zustande.

Alles andere als ein noch einmal größeres Konzerndefizit würde überraschen. Bereits 2019, noch vor der Pandemie, befand sich das KRH mit einem Minus von 12,8 Millionen Euro in einer schwierigen Lage. 2020, im ersten Corona-Jahr, stieg das Defizit auf 13,8 Millionen Euro.

Ausgleichszahlungen sorgen für ein Umsatzplus

Der nur leichte Anstieg mag überraschen, denn das KRH hat eigenen Angaben zufolge 50 bis 60 Prozent der Corona-Patienten in der Region Hannover versorgt und dafür Operationen abgesagt und Betten freigehalten – und doch ist der Umsatz bei weniger Patienten sogar gestiegen: von 630 Millionen Euro 2019 auf 655 Millionen Euro.

Das klingt paradox, liegt aber an üppigen Ausgleichszahlungen des Bundes. Für verschobene Operationen und freigehaltene Betten hat das KRH zwischen März und Oktober 2020 rund 64,4 Millionen Euro aus dem ersten Krankenhausrettungsschirm bekommen. Tatsächlich sind die stationären Erlöse der allgemeinen Krankenhäuser 2020 in ganz Deutschland im Schnitt um 3,7 Prozent gestiegen – beim KRH war es sogar etwas mehr.

Das könnte daran liegen, dass zum KRH auch zwei psychiatrische Kliniken gehören. Die haben dank der Ausgleichszahlungen sogar knapp 11 Prozent mehr Umsatz gemacht – zum Beispiel gingen 13 Millionen Euro an die Psychiatrie in Wunstorf. Dabei wurde dort nicht ein Corona-Patient behandelt.

Weniger Geld vom Bund

Diese Ausgleichszahlungen werden nun zum Problem. Schon in diesem Jahr fließen sie weit weniger üppig – doch Belastungen der Corona-Pandemie bleiben. Noch immer mieden die Menschen „trotz schwerwiegender Erkrankungen“ die Krankenhäuser, sagt ein KRH-Sprecher.

„Seit Jahren sind die Länder ihren Investitionsverpflichtungen für Krankenhäuser nicht gerecht geworden“: Die KRH-Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur, Barbara Schulte. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Viel problematischer für die Zukunftsinvestitionen des KRH sind aber die aktuellen Haushaltspläne der rot-schwarzen Landesregierung. In diesem und im kommenden Jahr noch kann der sogenannte Krankenhausplanungsausschuss jährlich 250 Millionen Euro Investitionszuschüsse an die Kliniken verteilen – insgesamt ein Milliarde Euro von 2019 bis 2022. Das Geld kommt von Land, Gemeinden und dem Bund.

Auf den ersten Blick ist das eine gigantische Summe – und ist doch in Wahrheit viel zu wenig für alle 168 Kliniken im Land. Krankenhausfinanzierung ist teuer, und die Landschaft in Niedersachsen wird gerade umgekrempelt: mehr Spezialisierung in größeren Kliniken, weniger kleine Bettenhäuser in der Fläche.

Großprojekte schlucken viel Geld

In Georgsheil in Ostfriesland etwa entsteht auf der grünen Wiese ein neues Großkrankenhaus für den Nordwesten. „Von der Art stehen einige weitere Großprojekte in Niedersachsen an, die mit der Anpassung der Krankenhauslandschaft zu tun haben“, sagt die Grünen-Gesundheitsexpertin im Landtag, Meta Janssen-Kucz: im Kreis Diepholz, bei Vechta und im Heidekreis. „Allein Georgsheil verschlingt die Investitionszuschüsse des Landes für drei Jahre.”

„Allein Georgsheil verschlingt die Investitionszuschüsse des Landes für drei Jahre.”: Gesundheitspolitikerin und Landtagsvizepräsidentin Meta Janssen-Kucz (Grüne) fordert mehr Geld vom Land für die Kliniken. Quelle: privat

Kliniken, Kommunen, Krankenkassen und Ärzte warnten darum schon im Juli: „Das Land muss seine Investitionsfördermittel für Krankenhäuser deutlich erhöhen. Ansonsten sind die notwendigen Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie die Umsetzung zukunftsweisender Projekte zur Verbesserung der Versorgung gefährdet“ – das gilt natürlich auch für die Projekte des KRH.

Der Landtag hat die Landesregierung im Sommer aufgefordert, die Investitionszuschüsse bis 2030 schrittweise auf knapp 500 Millionen Euro jährlich zu erhöhen. „So viel Geld wäre nötig, um nur den Investitionsstau von 2,2 Milliarden Euro in den Griff zu bekommen”, sagt Janssen-Kucz. So hatte es auch eine vom Landtag beauftragte Enquêtekommission empfohlen.

Appelle ans Land verhallen

Gehört wurden die Appelle von der Landesregierung gleichwohl nicht. Die große Koalition in Hannover plant im Doppelhaushalt für 2022/2023 nur noch 150 Millionen Euro pro Jahr an Investitionszuschüssen ein – ursprünglich sollten es sogar nur 120 Millionen Euro sein. Nach Protesten legten Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) noch einmal 30 Millionen Euro drauf. 60 Prozent der Summe steuert das Land bei, 40 Prozent tragen die Kommunen – und die fordern deutlich höhere Ausgaben.

Zuletzt in der vergangenen Woche haben die Kommunen im Landtag interveniert: Bei einer Anhörung zum Haushalt nannte Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, die Minierhöhung von 30 Millionen Euro „unverantwortlich“. Notwendig sei „eine dauerhafte Verdopplung des Ansatzes auf zumindest 240 Millionen Euro“. Und für die Großprojekte in Georgsheil, Vechta, Diepholz und im Heidekreis soll das Land einen Sondervermögen von einer Milliarde Euro auflegen.

Im KRH und beim Eigentümer, der Region Hannover, muss man die Finanzplanung des Landes mit Sorge sehen. Schon in den vergangenen fünf Jahren hat das KRH vom Land nicht einen Euro an Investitionszuschüssen bekommen. Dieses Jahr gab es immerhin eine Million Euro als Anschubfinanzierung für den Erweiterungsbau in Gehrden.

Land verspricht 115 Millionen Euro für Gehrden

In Gehrden plant die Region am Robert-Koch-Klinikum einen neuen Gebäudetrakt mit 400 Betten, 8 OP-Säle und 3 neue Kreißsäle und einiges mehr. 115 Millionen Euro hat das Land dafür an Zuschüssen versprochen.

Bisher nur eine Illustration: So könnte der Neubau am Klinikum Robert Koch aussehen. Quelle: Klinikum Region Hannover

Den ersten Bauabschnitt musste das KRH nach Angaben von Finanzgeschäftsführerin Schulte „fast allein aus Eigenmitteln finanzieren“. Auch sie hat in der Vergangenheit schon die Landesregierung zu mehr Engagement aufgefordert: „Seit Jahren sind die Länder ihren Investitionsverpflichtungen für Krankenhäuser nicht gerecht geworden.“

Nach Angaben des KRH-Sprechers ist eine „mangelnde Investitionsfinanzierung durch die Länder und dadurch gestiegene Zinslasten durch den Eigenanteil bei der Finanzierung von investiven Maßnahmen“ ein maßgeblicher Grund für das zunehmende Defizit des KRH.

Eine harte Nuss für Hannovers künftigen Regionspräsidenten Steffen Krach (SPD). Im Wahlkampf hatte er versprochen, dass Kliniken „nicht privatisiert“ würden – wovon trotz der schwierigen Situation nie die Rede gewesen war.

Einschnitte sind politisch heikel

Gleichwohl wird wohl auch nicht darum herumkommen, mit den Kommunen über Einschnitte in der Krankenhauslandschaft zu sprechen. Die sollte es unter seinem noch amtierenden Vorgänger Hauke Jagau (SPD) schon einmal geben – geplant war neben der Schließung der Klinik in Springe, zu der es dann auch kam, unter anderem auch die des Krankenhauses in Lehrte. Dann aber schlugen in Springe die Wogen der Entrüstung derart hoch, dass nicht zuletzt die politische Landschaft in der Deisterstadt umgekrempelt wurde. Seither hat Springe einen Bürgermeister von der FDP – und die Regionspolitik hat der Mut verlassen, echte strukturelle Veränderungen beim Klinikum durchzuziehen.

Von Karl Doeleke