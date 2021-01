Hannover

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt – und auch die der Genesen. Doch ein Überstehen der Erkrankung bedeutet nicht automatisch, dass die Patienten es dann geschafft haben und symptomfrei sind. Viele haben noch Monate nach der Ansteckung mit Problemen zu kämpfen. Diesen Langzeitfolgen widmet sich jetzt eine neu eingerichtete Ambulanz im Klinikum Siloah, die der Chef der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin, Prof. Thomas Fühner, leitet.

Herr Prof. Fühner, wie groß ist der Bedarf einer speziellen Nachsorge für Patienten, die unter Corona-Langzeitfolgen leiden?

Die Nachfrage von Patienten ist stetig da, daher haben wir uns auch für dieses Angebot entschieden, das es in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ja bereits seit einigen Monaten gibt. Viele Patienten fühlen sich auch Monate nach der Infektion noch stark beeinträchtigt, vor allem leiden sie unter Luftnot, sowie dem sogenannten Fatigue-Syndrom, also Schwäche und Abgeschlagenheit.

Wie kommen die Patienten in die Ambulanz?

Für die Untersuchungen im Siloah ist eine Überweisung vom Lungenfacharzt nötig. In der Regel warten die Menschen einige Woche nach ihrer Erkrankung auf Besserung, bevor sie dann zunächst ihren Hausarzt aufsuchen. Der schickt sie weiter zum Facharzt, zur weiteren Abklärung kommt er dann in die Ambulanz. Bemerkenswert ist, dass nicht nur Menschen mit einem schweren Krankheitsverlauf mit Klinikaufenthalt mit lang anhaltenden Symptomen zu kämpfen haben, sondern auch Patienten, die eher mildere Symptome hatten und Covid-19 zu Hause auskurieren konnten. Auch sind weniger die Hochbetagten zu erwarten, sondern eher Patienten jungen und mittleren Alters, die es sehr belastet, nicht wieder an ihre alte Leistungsfähigkeit vor Corona anknüpfen zu können.

Was erwartet die Patienten in der Post-Covid-Ambulanz?

Es ist ein zusätzliches Angebot zu den niedergelassenen Fachärzten. Wir versuchen zunächst, die Beschwerden anhand verschiedener Untersuchungen zu objektivieren. Wir testen unter anderem auch die körperliche Belastbarkeit, etwa auf dem Ergometer. Dann prüfen wir kritisch, welche Einschränkungen auf Covid-19-Erkrankungen zurückzuführen sind oder andere Ursachen haben. Eine spezifische Therapie nach Covid-19 gibt es bislang nicht. Wir können aber prüfen, inwieweit sich Spätfolgen im Sinne einer chronischen Lungenkrankheit entwickeln.

Wann sollte diese Nachsorge in Anspruch genommen werden?

Wenn sich nach überstandener Infektion Symptome nicht vollständig zurückbilden, sollten die Menschen ihren Haus- und dann einen Facharzt aufsuchen, um das abklären zu lassen. Viele fühlen sich mit dieser unerwarteten Situation ja auch ein bisschen alleingelassen. Mit dem höheren Infektionsgeschehen werden künftig auch mehr Patienten von diesen Folgeproblemen betroffen sein. Wir müssen, was das „Post-Covid-Syndrom“ angeht, noch einiges lernen. Die Ambulanz soll bei der Einschätzung helfen, Schädigungen nachzuvollziehen. Natürlich wünschen wir uns, dass sich ein Großteil der Beschwerden wieder zurückbildet – nur einfach mit Verzögerung. Ob es bei den betroffenen Patienten einmal wieder so wird wie vor der Erkrankung, ist allerdings noch offen. Das dürften wir in einem Jahr besser wissen.

Von Susanna Bauch