Am heutigen Sonnabend findet von 15 Uhr an ein besonderer Gottesdienst im Kloster Loccum bei Nienburg statt: Der bisherige Abt des Klosters, Altbischof Horst Hirschler, gibt das Amt an den Landesbischof der hannoverschen Landeskirche, Ralf Meister ab. Der Gottesdienst wird in einem Livestream übertragen.