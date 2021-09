Kloster Marienwerder feiert 825-jähriges Bestehen mit neuer Predigtreihe

Hannover

Das Kloster Marienwerder feiert 825 Jahre Verkündigung jetzt mit einer neuen Predigtreihe. An insgesamt 14 Sonntagen bis zum 4. Advent geht es in der immerhin auch schon 821 Jahre alten Klosterkirche jeweils von 9.30 Uhr um grundlegende Themen, die immer um ein Bild aus der Kirche kreisen.

Die Klosterkirche ist voller Bilder. Quelle: Samantha Franson

Zum Auftakt hat Superintendent Karl Ludwig Schmidt über Leben im Schatten Gottes gesprochen, am 12.September geht es um die Frage: „Wohnt hier Gott?“ Pastor Stephan Goldschmidt legt seiner Predigt ein Bild aus der letzten Bankreihe der Klosterkirche zugrunde.

Wohnt hier Gott? Diesen Blick haben Besucher in der letzten Bankreihe der Klosterkirche Marienwerder. Quelle: Samantha Franson

Zudem ist ein eigener Flyer erarbeitet worden, mit dem Besucher Hannovers Kirche auf eigene Faust erkunden künden. Wer die Erklärungen lieber größer mag, kann die Kirche auch mithilfe eines Buchs durchwandern, das am Eingang ausliegt.

Pastorin Judith Augustin zeigt den Entdeckerbogen, mit denen Familien die Klosterkirche erforschen können. Quelle: Samantha Franson

Für Kinder und Familien gibt es einen Entdeckerbogen im DIN A3-Format mit Erklärungsbogen. Die Klosterkirche ist immer sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Am vergangenen Sonntag lockte die offene Kirche vor allem Radfahrer, die spontan vorbeikamen, aber auch Familien.

Für Besucher gibt es viel Informationsmaterial. Quelle: Samantha Franson

Vor 825 Jahren stiftete Graf Konrad von Roden das Kloster Marienwerder. Kurz nach dem Start der Mission entstand auch die romanische Kirche, vor nunmehr 821 Jahren. Die Klosterkirche sei auch immer schon Gemeindekirche gewesen, sagt Pastorin Judith Augustin.

Für Erstklässler gab es den Segen im Zelt

Für die Erstklässler der Grundschule Marienwerder wurde eine ökumenische Einsegnung im Zelt bei der Einschulungsfeier angeboten. Quelle: privat

Zur Einschulung der 24 Erstklässler in der benachbarten Grundschule hatte sie gemeinsam mit einer Vertreterin einer katholischen Gemeinde die Abc-Schützen im Zelt, kontaktlos und mit Abstand, eingesegnet. 18 Familien hätten das Angebot angenommen, erzählt Augustin.

Mit Biegepuppen wurde gezeigt, wie die Eltern und Kinder sich zur Einsegnung aufstellen sollten. Quelle: privat

„Die Eltern haben ihr Kind in die Mitte genommen. Ein Elternteil hat die Hände auf die Schultern gelegt und das andere Elternteil die Hände auf die Stirn. Viele Kinder haben dabei auch die Augen geschlossen, als wir Gott um den Segen gebeten haben. Das war ein sehr schöner ruhiger und konzentrierter Moment, der allen sehr gut getan hat.“

Anschließend gab es für die Kinder noch ein kleines Geschenk – eine Schreibtischunterlage mit einem Segensvers und ein Papier, in das Blumensamen eingeschlossen sind. Das können sie in die Erde legen, begießen und dann zuschauen, wie es wächst. So wie die Grundschule die kleinste der Stadt ist, ist auch die Kirchengemeinde Marienwerder die kleinste in Hannover. Das liegt an der Randlage des Stadtteils, gleich nebenan beginnt schon Garbsen.

Von Saskia Döhner