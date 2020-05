Hannover

Der helle Saal der Osho-Diskothek wirkt einfach düster: Gläser stapeln sich an leeren Tresen, ein Werbebanner liegt achtlos in einer Ecke zusammengeknüllt, Staub bedeckt die Tanzfläche, auf der an einem Freitag oder Sonnabend regelmäßig bis zu 800 Menschen tanzen. Der liebevoll Baggi genannte Klub am Raschplatz sieht aus wie ein bedrückendes Exponat einer Ausstellung zur Corona-Krise; ein Stillleben, das den Lockdown illustriert. Ein Hotspot des hannoverschen Nachtlebens ist geschlossen. Zwischen DJ-Pult und Lautsprecherboxen steht direkt unter den Diskokugeln ein Wäscheständer. Dort trocknen nun die gewaschenen, schwarzen Schürzen der Thekenkräfte.

Seit zweieinhalb Jahren führt Martin Polomka die Geschäfte der Disko. Seine Eventagentur Trend ID betreut auch das Palo Palo und das RP5 am Raschplatz. Im Sommer sorgt er für das Programm im Maschsee-Pavillon. Nun ist das Maschseefest abgesagt, die Diskos sind geschlossen. Seit acht Wochen hat die Agentur keine Einnahmen mehr. „Ich habe als DJ in mehr als 150 Klubs in ganz Europa aufgelegt und dachte, ich hätte alles gesehen. Aber so eine Situation kenne ich nicht. Es ist einfach sehr schwierig“, sagt Polomka.

Anzeige

Klubs: Nach dem Sommer wird es eng Seit Mitte März sind in Hannover etwa 1000 Veranstaltungen abgesagt worden. Die Zahlen beziehen sich auf Klubkonzerte, DJ-Sets und Partys und wurden vom Klubnetz erhoben, das ist der Verband der niedersächsischen Konzertkulturschaffenden. In Hannover sind zum Beispiel das Kulturzentrum Faust, Feinkost Lampe, Subkultur oder das Musikzentrum Mitglied. Eine Schadenssumme ist schwer zu kalkulieren, da viele Faktoren wie Auslastung oder Ausfallgagen zu berechnen wären. „Trotzdem wird der Schaden bei mehreren hunderttausend Euro liegen“, sagt Klubnetz-Vorstandsmitglied Gunnar Geßner. „Viele Klubs sind in der Existenz bedroht.“ Die meisten Betreiber haben sich auf die derzeitige Situation eingestellt, schauen aber mit Sorge auf die Zeit nach der Sommerpause. „Sie wünschen sich von der Politik vor allem Orientierung, wann und wie sie wieder öffnen können.“ Je länger die Phase der Unsicherheit anhalte, umso schwieriger wird auch die wirtschaftliche Situation für die Klubs. „Spätestens im Juli werden die Hilfen aufgebraucht sein.“

In den ersten Wochen der Krise nutzte das Team die Zeit für Umbauten. Möbel wurden ausgetauscht, neue IT-Geräte im Büro angeschafft, kleine Renovierungen vorgenommen. Kühlschränke wurde abgetaut, angebrochene Säfte und Wasser bekam der Meckiladen für Wohnungslose. Die etwa 100 Agenturmitarbeiter wurden zum Teil in Kurzarbeit geschickt, Minijobber an Supermärkte vermittelt, Polomka beantragte Soforthilfe. Die Schaden sei immens und sechsstellig. „Es ist hart. Aber wir sagen auch, dass man ein Unternehmen so führen sollte, dass man acht Wochen schafft.“ Trotzdem hofft der Unternehmer sehr, dass man in diesem Jahr noch öffnen darf.

Weitere HAZ+ Artikel

Martin Polomka wünscht sich von der Politik eine Orientierung für Klubbetreiber. Quelle: Samantha Franson

Von der Politik erwartet Polomka vor allem klare Ansagen. „Es ist schwierig, wenn nun Bars aufmachen, weil sie auch Essen anbieten.“ Das führe zur Verunsicherung. Polomka prüfte natürlich, als was seine Klubs geführt sind. Das Palo Palo sei zum Beispiel ein Bierlokal mit Tanz. So steht es zumindest in der Gewerbeanmeldung von 1989. Das ist wichtig, wenn es darum geht, welche Art von Betrieben wieder öffnen dürfen und welche nicht. „Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen“ sind geschlossen, so steht es in der niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

„Wir betreiben einfach Diskotheken und haben keinen Plan, was passiert.“ Es gehe um Existenzen. Denn Tanzabende lassen sich schlecht kontaktlos planen.

Gehen die Leute wieder tanzen?

Das weiß auch Ferry Ghods. „Die Situation wirkt wie ein schlechter Film“, sagt der DJ und Betreiber des Monkeys am Raschplatz. „Aktuell sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels und schleife erstmal die Theke ab.“ Ghods macht sich nicht nur Sorgen um die Finanzen der Szene. „Es geht auch grundsätzlich um das Ausgehverhalten. Werden die Menschen wieder frei tanzen? Die Verunsicherung wird groß sein.“ Auch darum hofft Ghods auf baldige Normalisierung der Verhältnisse.

Bierbörse öffnet am Mittwoch wieder

Optimistisch sind die Betreiber der Dax Bierbörse. Dominik Beister hat für seinen Laden eine Konzession als Bierrestaurant und eröffnet am Mittwoch. „Es geht nicht darum, bei uns Partys zu feiern, sondern eher in Kneipenatmosphäre zusammen zu sein.“ DJs wird es nicht geben, man bedient die Gäste am Platz. Und natürlich achte man auf Auflagen. „Der Aufwand wird größer sein als die Einnahmen, aber es ist ein kleiner Schritt nach vorn“, sagt Beister, der sich auf Besuche der Stammkunden freut.

Es geht um Lebensqualität

Die Osho-Disko bleibt vorerst geschlossen. Das Team braucht für einen Neustart aber nur einen Tag, um den Veranstaltungsbetrieb wieder hochzufahren. Die Türsteher kontrollierten eh alle Ausweise, man könnte die Gäste also dokumentieren. Die Mitarbeiter könnten auch mit Masken arbeiten. Es gehe grundsätzlich darum, Nachtleben zu ermöglichen. „Für junge Menschen ist genau das Kultur. Man tauscht sich aus, trifft sich, erlebt etwas. Das ist Lebensqualität“, sagt Polomka. Darum dürfen die Klubs neben der Hochkultur nicht vergessen werden. Das Team sei bereit. Und der Wäscheständer wird dann auch schnell weggeräumt.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Jan Sedelies