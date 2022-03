Knapp 20.000 Schüler und Lehrkräfte in Niedersachsen haben Corona

Hannover

Das Corona-Geschehen hat sich in Niedersachsen bis zum Mittwoch weiter verschärft. Die zentralen Richtwerte zur Bewertung der Infektionslage sind gestiegen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch für Niedersachsen 33.800 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1878,7, am Vortag lag sie noch bei 1811,2. In der Region Hannover betrug die Inzidenz am Mittwoch 2104 – und damit etwas niedriger als am Dienstag (2120). Innerhalb eines Tages starben laut RKI landesweit 38 weitere mit Corona infizierte Menschen, die Gesamtzahl in Niedersachsen erhöhte sich damit auf 7864 Tote. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten stieg auf 6,9 Prozent (Dienstag 6,7 Prozent).

Zahl infizierter Lehrkräfte steigt weiter an

Auch an den Schulen im Land bleiben die Infektionszahlen weiter auf einem hohen Niveau. Am Mittwoch waren nach Angaben des Kultusministeriums 16.950 Schülerinnen und Schüler sowie rund 2720 Schulbeschäftigte, davon 1920 Lehrkräfte, wegen einer Corona-Infektion nicht in der Schule. Am vergangenen Freitag waren es 17.000 Schülerinnen und Schüler und 1841 Lehrerinnen und Lehrer.

Landesweit sind aktuell zwei Schulen im Kreis Peine komplett im Distanzlernen. An weiteren 13 Schulen sind 22 Klassen und Kurse sowie sieben Jahrgängen im Homeschooling.

Wie Regionssprecher Christoph Borschel sagte, gibt es aktuell 5218 Infektionen bei den Schulkindern und 279 beim Personal. Die Kitas haben 1286 Corona-Fälle bei Kindern sowie 516 bei Erzieherinnen und Erziehern gemeldet. Für die Altersstufe der Null- bis Neunjährigen lag die Inzidenz in der zweiten Märzwoche bei 2158 (Vorwoche: 2158), bei den Zehn- bis 19-Jährigen bei 2996 (Vorwoche: 2112).

Viele Klassen stecken im Dauer-Abit-Modus fest

Die hohen Infektionszahlen an Schulen sorgen dafür, dass viele Klassen nicht aus dem sogenannten Abit-Modus kommen. Wenn in einer Klasse oder Lerngruppe ein positiver Corona-Fall gemeldet wird, müssen sich alle Mitschüler fünf Tage hintereinander testen. Offiziell heißt das anlassbezogenes intensiviertes Testen (Abit). Dennoch hat das Land an seiner Exit-Strategie für Schulen festgehalten und die Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen an diesem Montag aufgehoben. Erst- bis Viertklässler müssen nun am Sitzplatz keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Dennoch halten zahlreiche Grundschulen an diesem Sicherheitsinstrument weiter fest.

Der Leiter einer Schule in Hannovers Norden befürchtet durch die verfrühten Lockerungen einen weiteren Anstieg der Infektionen in Schule: „Durch den Wegfall der Maskenpflicht wird die Zahl der Ausfälle bei den Lehrkräften noch weiter steigen. Das gefährdet den Präsenzunterricht.“

Von Britta Lüers