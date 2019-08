Hannover

Wenn am Sonntagabend das 34. Maschseefest endet, werden insgesamt knapp zwei Millionen Besucher rund um das Ufer unterwegs gewesen sein. Damit konnte das diesjährige Seefest nicht mit dem Vorjahr mithalten: Den 2,43 Millionen Gästen aus 2018 stehen in diesem Jahr 1,97 Millionen gegenüber. Den Hauptgrund dafür sehen die Veranstalter im wechselhaften Wetter. „Leider wurden wir von der Sonne nicht so verwöhnt wie im letzten Jahr. Aber zwei Millionen Besucher sind ein guter Schnitt“, sagte Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG). In Zahlen: 2018 schien die Sonne über das Fest ganze 180 Sonnenstunden. Zwischen dem 31. Juli und dem 17. August waren es in diesem Jahr nur 95.

Erfreulichere, wenn auch vorläufige, Zahlen konnte hingegen die Polizei vorlegen. „Die Straftaten sind im Gegensatz zum Vorjahr um 40 Prozent gesunken. Das ist sehr erfreulich“, sagte Nurhan Brune von der Polizei Hannover. Mit dem Stand von Sonntag kam es während des 19-tägigen Fests zu 148 Delikten (2018: 220). Dazu zählen 48 Körperverletzungen (2018: 52). Vor allem die Zahl der Diebstähle habe deutlich abgenommen. Von 70 Delikten im Vorjahr waren es aktuell nur 31. Die Zahl der Straftaten, die sich nach dem Ausschankstop (also sonntags bis donnerstags nach1 Uhr, und freitags und sonnabends nach 2 Uhr) zugetragen haben, ist sogar um die Hälfte zurückgegangen, so Brune. Eine finale Bilanz will die Polizei am Montag veröffentlichen.

Das Team rund um das Maschseefest: HVG-Chef Hans Nolte (von links), Festleiter Oliver Schulte, Benjamin Häselbarth von den Johannitern, Nurhan Brunevon der Polizei, Ralf Sonnenberg und André Lawiszus von der Stadt sowie Fest-Sprecherin Maike Scheunemann. Quelle: Christian Behrens

Johanniter: Weniger Gewalt gegen Einsatzkräfte

Auch Einsatzleiter Benjamin Häselbarth von den Johannitern, die während des Fests 3000 ehrenamtliche Stunden absolvierten, zog eine positive Bilanz: „Vor allem die Gewalt gegenüber den Einsatzkräften ist zurückgegangen.“

Allgemein freuten sich Stadt und Veranstalter über den ruhigen Ablauf. Nur am zweiten Festsonnabend, 10. August, musste das Nordufer wegen des großen Besucherstroms kurzzeitig abgesperrt werden. Am selben Abend wurde das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer für den Autoverkehr gesperrt. „Da war in diesem Jahr weniger Druck drauf“, sagte Nolte.

Besonders voll war es während des zweiten Festwochenendes und des Auftritts von Sänger Lou Bega. Quelle: Irving Villegas

Neue Anreisemöglichkeiten bewähren sich

Obwohl die Parkplatzsituation in der chronisch zugeparkten Südstadt auch in diesem Jahr kritisch war, haben sich die alternativen Anreisemöglichkeiten bewährt: Die Üstra-Sonderbuslinie 267, die alle Ostufer-Hotspots anfährt, wurde mit 90.000 Fahrgästen gut angenommen, so die Veranstalter. Auch die privaten Anbieter von Leihfahrrädern und den neuen E-Scootern sowie Moia haben sich für die Anreise bewährt.

Zufrieden zeigten sich die Veranstalter auch in Sachen Anwohnerbeschwerden aus der Südstadt. Festleiter Oliver Schulte berichtete, dass auf dem extra eingerichteten Bürgertelefon nur ein Viertel der Anrufe vom Vorjahr eingegangen waren. Vor allem das Lärmschutzkonzept sei aufgegangen. In diesem Jahr hatte die Hannover Veranstaltungs GmbH erstmals die stadionnahe Kneipe Nordkurve übernommen und konnte so gewährleisten, dass die Lautstärke unter Kontrolle der Maschseefest-Veranstalter blieb.

Festtermin für 2020 und Straßensperrungen am Montag

Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung für die drei nächsten Festausgaben starten. Nolte und sein Team gaben einen Ausblick auf die Zukunft des Seefests: „Das Maschseefest ist an einem Punkt, an dem es nicht mehr größer werden kann“, sagte er. Es solle vor allem darauf geachtet werden, dass die Stände und Restaurants nicht zu eng gebaut werden und dass die Mieten für die Gastronomen nicht weiter steigen. Außerdem gaben die Veranstalter den Zeitraum für das 35. Maschseefest 2020 bekannt: Dann wird vom 29. Juli bis zum 16. August gefeiert.

Ab Montag beginnt rund um den See zunächst der Abbau. Dann müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen: Die Sperrung der stadteinwärts führenden Fahrspuren Arthur-Menge-Ufer zwischen Parkplatz Robert-Enke-Straße und dem Kurt-Schwitters-Platz. Vorsperren werden an der Robert-Enke-Straße/Bruchmeisterallee und Beuermannstraße vor dem Übergang in die Robert-Enke-Straße eingerichtet. Eine Umleitung führt über die Beuermannstraße, Waterloostraße, Lavesallee, Friederikenplatz und die Culemannstraße.

Von Manuel Behrens