Hannover

Was musste die Gastronomie in den letzten zehn Monaten alles erdulden? Zuerst der Lockdown, dann Hygieneregeldurcheinander: Manche Betriebe investierten in Heizpilze oder Luftreinigungssysteme, um sich im folgenden Lockdown-Light wie Versuchskaninchen zu fühlen. Die Novemberhilfen sind zu einem Bürokratiemonster geworden – das räumen sogar die zuständigen Behörden ein. Großspurig wurden unkomplizierte Finanzspritzen von 75 Prozent des Umsatzes versprochen, bis jetzt sind teilweise nur bis zu 10.000 Euro als Vorschuss geflossen. Was will ein großer Betrieb mit diesem Betrag schon anfangen?

Viele Gastronomen und Hoteliers fühlen sich in der Pandemie im Stich gelassen, was daran liegt, dass sie in weiten Teilen im Stich gelassen wurden – oder zumindest nicht im Fokus politischen Engagements standen. Die Insolvenzwelle ist bislang zwar ausgeblieben, aber welche Bühnenkulisse zum Vorschein kommt, wenn sich in einigen Monaten der Vorhang hebt, das ist noch weitestgehend verborgen. Deswegen begleiten wir in den kommenden Wochen die Klickmühle, eine Gaststätte und Kneipe im Herzen von Hannover. Wir schauen immer mal wieder hinter die Kulissen – und heute zuallererst auf die Menschen, die den Betrieb mit Leben füllen.

Anzeige

Die Chefin: Angelika Kaiser

Nicht nur bei 96-Fans beliebt: Die Klickmühle. Quelle: Katrin Kutter

11. Januar. Eigentlich wäre der zweite Lockdown jetzt beendet. In der Klickmühle stehen die Stühle auf den Tischen. Angelika Kaiser steht in dicker Winterjacke und Schal hinter dem Tresen. Seit sage und schreibe 37 Jahren leitet sie die Geschicke der rustikalen Gaststätte und Sportkneipe neben dem Landtag, in der viel Doppelkopf und Skat gespielt wird. Sechs bis sieben Tage die Woche ist die 70-Jährige für gewöhnlich im Einsatz, von vormittags bis spät am Abend, ihr Urlaub beschränkt sich meist auf maximal eine Woche im Jahr. Ja. Es ist unvorstellbar.

Der Beruf der Wirtin ist nicht mal mehr als Knochenjob zu bezeichnen, es muss Berufung sein, eine Lebensaufgabe, sonst meistert man diese vielen Jahre nicht so aufrecht und vor allem so positiv gestimmt. Auch und vor allem in der gegenwärtigen Situation. „Als das vor zehn Monaten losging, dachte ich, das geht jetzt ein paar Tage und dann ist gut. Das hier habe ich nicht erwartet. Und mein Portemonnaie hat es auch nicht erwartet“, erzählt sie, lacht kurz und fügt an, dass sie den Job eigentlich in zwei Jahren an den Nagel hängen wollte: „Aber ich kann jetzt gar nicht aufhören, weil ich mein ganzes Erspartes wieder ins Geschäft gesteckt habe.“

Ihr Stammpublikum dürfte die Nachricht freuen. Die Gaststätte ist nämlich einer dieser beseelten Einrichtungen: Man geht nicht in die Klickmühle, man geht zu Angelika. Und Angelika wünscht sich ihre Gäste zurück. Auf einer Tafel vor dem Eingang steht: „Wir vermissen Euch!“ Aber wie lange hält sie diesen Schwebezustand noch aus, auch finanziell? Bis März? „Strom läuft weiter, Sky läuft weiter, zumindest mein Vermieter ist geduldig. Er weiß, das Geld kommt, wenn ich es habe.“ Angelika Kaiser zuckt mit den Schultern. „Es gibt Dinge, die muss man für die Gemeinschaft tun. Es kommt wie es kommt und es wird schon, da bin ich sicher.“

Der Koch: Kurt Köhn

„Ich bringe das Essen gerne an die Tische und plausche eine Weile“: Kurt Köhn. Quelle: Katrin Kutter

Küchenchef Kurt Köhn steht mehr im Gastbereich der Klickmühle als am Herd. „Ich bringe das Essen gerne an die Tische und plausche eine Weile. Mir macht das Spaß. Ich will auch wissen, wie es den Leuten geht, was los ist in der Stadt“, sagt der 66-Jährige. Seit nunmehr 30 Jahren gehört er zum Klickmühlen-Team und bereitet gutbürgerliche Küche zu: Frikadellen, Schnitzel, Krautgulasch. Alles wird frisch gemacht. In den Siebzigerjahren absolviert er eine Kochlehre in der DDR, macht in Berlin den Küchenmeister. Anfang der Neunziger kommt er nach Hannover und erfährt, dass in der Klickmühle ein Koch gesucht wird: „Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden.“

So fügt sich eines zum anderen. Seit November 2019 ist er zwar Rentner, aber weiterhin als Vollzeitkraft angestellt. „Wenn ich nur mit meiner Rente leben müsste, würde es eng werden. Da könnte ich gerade meine Fixkosten decken. Deswegen wollte ich mir noch etwas dazuverdienen, um in meiner schönen Wohnung bleiben zu können – wenn ich zwei Jahre durchgehalten hätte, dann hätte ich mir das leisten können. Jetzt muss ich langsam Ausschau halten“, erzählt der alleinstehende Koch, der mit seiner Chefin zwar über ein To-go-Konzept nachgedacht hat. Die Idee wurde aber schnell verworfen: Es wäre nicht rentabel gewesen.

Hegt er Groll auch auf die Politik? Kurt Köhn schüttelt energisch den Kopf. „Das kam über Nacht über uns. Niemand wusste damit umzugehen. Vorwürfe mache ich den Idioten, die da draußen rumlaufen und behaupten, Corona gäbe es nicht.“ Vielleicht ist der Küchenmeister ja auch so umsichtig und milde in seiner Meinung, weil Politiker für ihn keine abstrakten Anzugträger aus Funk und Fernsehen sind, sondern Menschen aus Fleisch und Blut – Gäste, die oft in der Klickmühle einkehren und mit denen er hoffentlich bald wieder plauschen kann: „Wenn die Gesundheit mitmacht, dann fangen die zwei Jahre eben nach dem Lockdown an.“

Lesen Sie auch: „Die Umsätze sind eine Katastrophe“

Die Servicekraft: Andreas Vennemann

„Ein krasser finanzieller Einschnitt“: Servicekraft Quelle: Katrin Kutter

„Ich komme schwer durch die aktuelle Situation, es ist ein krasser finanzieller Einschnitt“, erzählt Andreas Vennemann, der in der Klickmühle als Servicekraft beschäftigt ist. „Vor allem das Trinkgeld fehlt mir, gerade aus den Monaten November und Dezember, wo wir viele Weihnachtsfeiern haben oder zahlreiche Besucher vom Weihnachtsmarkt reintrudeln. Das ist heftig.“

Seine Ausbildung zum Hotelkaufmann absolvierte der 33-Jährige in einem Hotel in Cottbus. Seit 2018 gehört er zum Klickmühlen-Team und ist damit mehr als nur glücklich: „Ich wollte hier nur übergangsweise arbeiten, aber ich habe mich so wohlgefühlt. Gute Chefin, guter Koch, gutes Team – da bin ich geblieben.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geboren wurde Vennemann in Hannover und kannte die Klickmühle schon aus seiner Kindheit. „Ich saß hier als kleiner Junge mit meinem Vater, habe Cola getrunken, später war ich oft vor Hannover-96-Spielen hier“, erzählt er und fügt an, dass ihm die Gespräche mit Gästen fehlten, die Sozialkontakte. „Man vereinsamt schon, aber da nichts geöffnet hat, lernt man wenigstens, sparsamer zu leben“, sagt Vennemann, der gerne auch mal mit Freunden um die Häuser zieht. Dennoch ist das Geld knapp. Sein Mitbewohner und Kumpel schultert gerade einen großen Teil der Miete. Ein wenig wird er von seiner Familie unterstützt – und auch von seiner Chefin. „Soll ich dir vorab schon mal was überweisen?“, fragt Angelika Kaiser später bei der Verabschiedung. Vennemann nickt dankbar.

Von Hannes Finkbeiner