Die Fenster sind schon mit Brettern zugenagelt. Die Terrasse ist abgebaut. Nur der Zaun steht noch an der Ecke Leinaustraße/Elisenstraße. Genau dort stand auch seit Jahren die KneipeEliseneck – bis sie im Dezember schließen musste. Seit 1944 wurde hier Bier ausgeschenkt. Nun findet man nur noch vereinzelte Spuren, die auf einen traditionsreichen Gastronomiebetrieb schließen lassen. Mit Kreide auf dem Mauerwerk wird noch Mexikanerschnaps beworben. Hardy Lahmann und Tanja Ungefrohren haben die liebevoll „Elieck“ getaufte Eckkneipe seit 2013 betrieben. Nun mussten sie raus. Und Hannover verliert eine weitere Traditionskneipe.

Immer wieder schließen in Hannover markante Kneipen und Restaurants. Spiegel, Pindopp, Café Tabac, Legende, Vater und Sohn, Philharmonie, Kalabusch: die Liste ist lang. Zuletzt wurde bekannt, dass auch das Lokal Rackebrandt nach 95 Jahre schließen muss. Der 68-jährige Horst Donner plante eine Übergabe an einen Nachfolger. Er fand keinen. Corona beschleunigte den Abschied. Lahmann aus dem Eliseneck kennt solche Prozesse. Der 61-Jährige war im Oscar’s Barkepper, bevor er sich mit der Übernahme des Elisenecks einen Traum erfüllte. „Es gab immer Ärger.“ Mal war Livemusik zu laut, dann wurde die Miete erhöht. „Und dann ziehen Menschen her, die hip sein wollen, denen es aber schnell zu laut wird“, sagt Ungefrohren. Die Kneipe sollte raus. Mit Anwälten erzielte Lahmann einen Aufschub bis zum Sommer 2021. „Aber wegen Corona sind wir schon jetzt raus. Die Kneipe lief gut. Wir vermissen die Leute“, sagt Lahmann. „Auch die Kapalken. Es stirbt ein Stück Stadtkultur.“

Kneipensterben seit 20 Jahren

Für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sind solche Berichte keine Einzelfälle. Schon vor der Pandemie haben immer wieder Betreiber wegen steigender Mieten und Lärmbeschwerden aufgegeben. „Wir beobachten seit mehr als 20 Jahren ein Kneipensterben“, sagt Geschäftsführerin Kirsten Jordan. „Die Suche nach Nachfolgern zum Beispiel ist in der Corona-Krise nochmal schwieriger.“ Es brauche Mut, jetzt eine Kneipe zu übernehmen. Zudem habe sich das Ausgehverhalten verändert. „Viele Kneipen entstanden, als die Menschen ein Feierabendbier trinken wollten.“ Nun gilt es als hip, Bier vom Kiosk zu holen. „Ich glaube trotzdem, dass die Menschen nach der Corona-Krise große Lust haben, sich zu treffen. Dann zieht es sie wieder in die Gastronomie“, so Jordan.

„Gerade schmilzt meine Altersvorsorge“: Harm Baxmann glaubt an die Zukunft der Kiezkneipe. Quelle: Katrin Kutter

An diese Lust auf Geselligkeit glaubt auch Harm Baxmann. Mit seinem Unternehmen Estrella Gastronomiebetriebe betreibt er die Eckkneipe Izarro und das Restaurant Fischers ganz in der Nähe des Eliseneck. Mit dem Mescalero war er einst auch in Linden-Mitte aktiv. Das Izarro feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. „Zu Beginn der Neunzigerjahre suchten die Leute etwas Neues. Es gab nur wenige Szenekneipen.“ Also mietete Baxmann mit Gleichgesinnten eine ehemalige Kneipe, das Lindenblatt und bot alten Punks, Hausbesetzern und Aktiven aus der Anti-Atom-Szene ein Wohnzimmer mit schnell gezapftem Bier, Rockmusik und Personal, das zur Szene passte. „Wir suchen immer nach Persönlichkeiten für unsere Läden. So halten wir uns jung“, sagt der 60-Jährige.

Personal als Schlüssel zum Erfolg

Das Personal sei auch der Schlüssel für langfristigen Erfolg. „Gute Leute bringen ganze Szenen zusammen und vergraulen die alten Stammgäste nicht.“ Selbst wenn die jüngeren Gäste in Linden nun öfter limmern. „Wir bekommen davon etwas ab, weil wir Gemütlichkeit bieten.“ Die Gäste kommen dann doch öfter in die Kneipe. Zudem bieten Kollegen im Lindwurm oder im Stephanus Stübchen immer neue Ideen wie Bier-Cocktails aus Konservengläsern oder Schnapsvarianten.

Baxmann sieht trotzdem die aktuellen Herausforderungen der Zeit. „Natürlich können wir Probleme wegen der Lautstärke bekommen. Dabei war Linden immer laut. Früher sind die Arbeiter um die Häuser gezogen. Nun sind es vielleicht Hipster.“ Man müsse bei Problemen miteinander reden. Die Corona-Krise kommt dazu. „Gerade schmilzt meine Altersvorsorge.“ Jeder geschlossene Monat bedeute Verluste von 10.000 Euro. Baxmann glaubt, dass es künftig weniger Szenekneipen geben wird. „Es wird aber nach der Krise Raum für individuelle Gastronomie im Kiez bleiben.“ Bis dahin brauche es aber weiterhin politische und finanzielle Unterstützung.

Die Zukunft der Eckkneipen sieht auch Michael Solms trotz aller Widrigkeiten positiv. „Man braucht Konstanz, einen guten Standort und die Akzeptanz der Gäste“, sagt der Betreiber des Gig und diverser Craft-Beer-Bars. Solms baut das Gig gerade wieder um und freut sich auf die Neueröffnung. „Natürlich verändert sich das Publikum. Man muss dann einfach neue Ideen entwickeln und das Selbstbewusstsein haben, sich auch mal anzupassen und trotzdem authentisch zu bleiben.“ So komme man auch durch die nächste Krise.

Von Jan Sedelies