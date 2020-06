Hannover

Die Gastronomen im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord sind derzeit in Alarmbereitschaft. Seit Mitte Juni ist offenbar ein Dieb in den Kneipen und Cafés des Szeneviertels unterwegs: Er hat es auf die Geldbörsen der Kellner abgesehen. Bekannt sind bislang drei Fälle. Zeugen vermuten, dass es sich stets um den gleichen Täter gehandelt hat. Demnach schlug der Unbekannte bereits im Fischers, im Café Kalah und im Cosmos zu. Die Beute wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei ließ eine Anfrage der HAZ zu den Vorfällen unbeantwortet.

In der Kneipe Cosmos an der Quelle: Irving Villegas

Geld für die Bierlieferung gestohlen

Der jüngste Coup des Täters hat sich am Freitag in der Kneipe Cosmos an der Otto-Wels-Straße zugetragen. Dort ließ der Dieb eine Geldbörse mit rund 1000 Euro mitgehen. Als mutmaßlichen Täter haben Beobachter einen Gast im Verdacht. „Er war ein paar Tage vorher auch schon hier, hat jedes Getränk einzeln bezahlt und anschließend genau beobachtet, wo der Kellner sein Portemonnaie verstaut“, sagt Stammgast Andreas Kassner. Am Freitag gegen 19.30 Uhr erschien der Mann wieder in der Kneipe. Der Verdacht: In einem unbeobachteten Moment griff er hinter den Tresen und flüchtete mit seiner Beute. „Die Geldbörse war nur deshalb so voll, weil die Bierlieferung bezahlt werden musste“, sagt Kassner. Die Polizei nahm unmittelbar nach dem Vorfall die Ermittlungen auf.

Opfer des Geldbörsendiebs wurden auch Aspara Sert und ihr Vater. Gemeinsam betreiben sie das Café Kalah in der Velberstraße. „Bei uns ist das am 11. Juni zwischen 22 und 22.30 Uhr passiert“, sagt Wirtin Sert. Dem Personal war ein Gast aufgefallen, der sonst nicht zum Stammpublikum des Cafés gehört. Gedacht hat sich allerdings niemand etwas bei dem Besucher. „Der muss echt ein Profi gewesen sein – so schnell, wie das alles passiert ist“, meint Sert. Der mutmaßliche Täter hatte etwas zu essen und dann etwas zu trinken bestellt. Und als er gegangen war, fehlte eine Geldbörse mit rund 500 Euro. „Für uns ist das besonders bitter, weil wir wegen Corona so lange geschlossen bleiben mussten und keinen Umsatz gemacht haben“, sagt die Gastronomin. Sie schaltete die Polizei ein.

„Wir wollen die anderen Kollegen warnen“, sagen die Betreiber des Café Kalah. Quelle: Irving Villegas

Zwei Geldbörsen im Fischers entwendet

Nur zwei Tage später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall im Fischers. Die Gaststätte liegt an der Limmerstraße, nur wenige Schritte vom Café Kalah entfernt. „Bei uns sind zwei Geldbörsen mit rund 1000 Euro weggekommen“, sagt Kellner Julian, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, der HAZ. Der Diebstahl ist etwa gegen Mitternacht geschehen. Als Täter hat die Belegschaft einen Gast identifiziert. Auch in diesem Fall ist die Polizei informiert worden.

Wie viele Fälle dieser Art sich insgesamt in der jüngsten Vergangenheit in Linden zugetragen haben, ist bislang unklar. Es könnten allerdings noch weit mehr sein als bisher bekannt. „Ich habe gehört, es sollen schon 14 Gastronomen betroffen sein“, sagt Cosmos-Stammgast Kassner. „Wir wollen die anderen Kollegen warnen, damit sie in Zukunft besser auf ihre Geldbörsen aufpassen“, sagt Café-Betreiberin Sert. Die Branche sei ja schließlich derzeit gebeutelt genug.

Von Tobias Morchner