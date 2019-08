Knöllchen auf Supermarktparkplätzen? Das müssen Kunden wissen

Hannover

Kostenloses Abstellen kann auf Supermarktparkplätzen teuer werden: Wer die Parkscheibe vergisst, kassiert schnell ein Knöllchen. Immer häufiger übertragen Supermärkte die Überwachung ihrer Parkplätze privaten Unternehmen um zu verhindern, dass sie von Dauerparkern blockiert werden. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen erklärt deshalb konkret, was Kunden hinnehmen müssen und worauf bei der Nutzung zu achten ist.

Das Parken ist in allen Fällen weiterhin kostenlos, im Auto muss aber eine Parkscheibe liegen. Wer sie vergisst oder die zulässige Zeit überschreitet, wird zur Kasse gebeten. „Grundsätzlich ist dieses Vorgehen in Ordnung“, sagt Mona Maria Semmler, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale. „Der Eigentümer eines Parkplatzes hat das Recht, Nutzungsbedingungen aufzustellen.“ Allerdings müssen gut sichtbare Hinweisschilder über die Konditionen informieren, da Verbraucher davon ausgehen, dass Supermarktparkplätze kostenlos sind. Ist dies nicht der Fall, dürfen auch keine Vertragsstrafen verlangt werden. Von Bedeutung ist auch die Höhe. Liegt diese deutlich über ortsüblichen Bußgeldern der Stadt, kann sie im Einzelfall sittenwidrig sein. Für Betroffene wird es sich aber selten lohnen, einen Rechtsstreit zu riskieren. „Leider haben Gerichte bereits zugunsten der Parkplatzbetreiber entschieden“, so die Rechtsexpertin.

Mehr zum Thema:

Abzocke in Hannover? Kunden ärgern sich über Knöllchen auf Supermarktparkplätzen

Rechtslage: Falsche Knöllchen nicht gefallen lassen

Von Susanna Bauch