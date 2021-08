Hannover

Die Stadt Hannover würde den Köbelinger Markt gerne im September erneut für den Autoverkehr sperren – doch daraus wird nichts. Das liegt daran, dass sich das Interesse der angrenzenden Markthallen-Standbetreiber, den Platz mit Außengastronomie und Ständen zu beleben, in Grenzen hält. „Für uns kommt das nicht infrage. Kosten und bürokratischer Aufwand sind zu hoch“, sagt Markthallen-Verwalter Gerhard Schacht. Die Stadtverwaltung selbst hat keine eigene Aktionen auf dem Köbelinger Markt geplant. „Wenn es kein Konzept vonseiten der Markthallen-Verwaltung gibt, dann wird der Platz auch nicht gesperrt“, sagt Stadtsprecher Felix Weiper. Für Gespräche sei man aber jederzeit bereit.

„Hohe Kosten, viel Bürokratie“

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte zunächst gegenüber der HAZ angekündigt, den Köbelinger Markt im September erneut für den Autoverkehr zu sperren. Der Platz mit seinen zahlreichen Bäumen sei viel zu schade, um ihn als Parkplatz zu nutzen, meinte er. Onay bot der Markthallen-Verwaltung an, die Fläche im September zu bespielen – kostenlos.

Markthallen-Verwalter Schacht bestätigt das Angebot, sagt aber auch: „Als ich im Marktamt anrief, teilte man mir mit, dass wir Anträge stellen und Gebühren bezahlen müssen.“ Bis September sei es unter diesen Bedingungen kaum möglich, einen Markt mit Außengastronomien zu organisieren. Zudem hält es Schacht für wenig sinnvoll, einen Markt neben einer Markthalle zu veranstalten. „Die Stände draußen und drinnen machen sich gegenseitig Konkurrenz“, sagt er und gibt damit auch die Meinung vieler Standbetreiber wieder, die die HAZ kürzlich befragte. Dennoch könnten sich einzelne Standbetreiber jetzt auch direkt an die Stadtverwaltung wenden, sollten sie Interesse an einem Marktstand auf dem Platz haben.

Vorstoß des OB überrascht Teile der Verwaltung

Nach Informationen der HAZ hat der Vorstoß des Oberbürgermeisters sogar Teile seiner Verwaltung überrascht. Dem Vernehmen nach wusste im Bauamt niemand, dass Onay eine erneute Sperrung des Köbelinger Marktes erwägt.

Bereits im Juli gehörte der Köbelinger Markt zu den sogenannten Experimentierräumen, in denen die Stadt ausprobieren wollte, wie Straßen und Plätze anders als für den Autoverkehr genutzt werden können. Auf dem Platz neben der Markthalle hatte die Stadt in den ersten Tagen ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt, das auch sehr gut angenommen wurde. Danach blieb der Platz noch weitere Wochen gesperrt, aber weitgehend verwaist. Standbetreiber in der Markthalle waren verärgert. Sie klagten über Umsatzeinbußen, weil viele ihrer Gäste zuvor regelmäßig auf dem Köbelinger Markt parkten.

Neue Experimentierräume rund um die Oper

In den kommenden Tagen will die Stadt Hannover Bilanz ziehen und erklären, was in den Experimentierräumen gut gelaufen und was verbesserungswürdig ist. Bereits im September weist die Stadt rund um die Oper neue Straßenflächen aus, auf denen kulturelle Veranstaltungen geplant sind. So soll es nach Informationen der HAZ Anfang September ein öffentliches Picknick rund um die Oper geben.

Von Andreas Schinkel