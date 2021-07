Hannover

Anfang Juli tummelten sich auf dem Köbelinger Markt etliche Kinder und Jugendliche, sausten auf einem Skateparcours umher, probierten Instrumente aus und übten sich im Graffiti sprayen – doch jetzt wirkt der große Platz hinter der Markthalle verwaist. Die Stadt hat sich mit ihren Aktionen zurückgezogen und lädt alle Hannoveraner ein, die Flächen zu bespielen. Aber es passiert wenig. „Hier ist nichts mehr los“, sagen Standbetreiber in der Markthalle übereinstimmend und fordern Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) auf, den Köbelinger Markt wieder als Parkplatz freizugeben.

Die Stadt hat einen leeren Platz abgepollert. Quelle: Michael Thomas

Hannoveraner haben Plätze neu entdeckt

Seit Anfang Juli hat die Stadt Hannover Teile der Schmiedestraße, der Marktstraße und den Parkplatz auf dem Köbelinger Markt für den Autoverkehr gesperrt. In den sogenannten „Experimentierräumen“ sollten die Hannoveraner ausprobieren, wie Straßenräume anders genutzt werden können. Die Stadt hat auf den Flächen entlang der Schmiedestraße Bänke, Tische und Stühle gruppiert sowie Kübelpflanzen aufgestellt. Auf dem Köbelinger Markt fanden nachmittags zunächst etliche Aktionen für Kinder und Jugendliche statt. Ein „Schilderwald“ mit symbolhaften Verkehrszeichen lud zum Verweilen ein. Auf dem Marktplatz gab es zahlreiche Sportangebote, unter anderem ein Beachtennisfeld. Und tatsächlich wurden die Angebote oft genutzt. Die Hannoveraner haben die City-Plätze neu entdeckt.

Der Köbelinger Markt ist seit Tagen verwaist. Quelle: Michael Thomas

Lesen Sie auch Kommentar zu Straßensperrungen in Hannover

Köblinger Markt bleibt leer

Das hat sich inzwischen geändert. Wie eine Stichprobe der HAZ zu verschiedenen Tageszeiten ergibt, ist der Köbelinger Markt weitgehend verwaist. Lediglich auf den Stühlen und Bänken im „Schilderwald“ sitzen ab und an einige Menschen, plaudern und genießen die Mittagspause. Der Bund Deutscher Architekten hält am Montagabend eine Podiumsdiskussion mit rund 30 Zuhörern auf dem Köbelinger Markt ab. Ansonsten: Leere. Auch auf dem Platz neben der Marktkirche ist deutlich weniger los. Immerhin werden die Sitzgelegenheiten noch genutzt, Kinder toben auf dem Klettergerüst herum.

Auch auf dem Platz an der Marktkirche bleiben viele Stühle leer. Quelle: Michael Thomas

Händler rund um den Köbelinger Markt können nicht fassen, dass die Stadt seit Tagen einen leeren Platz absperrt, auf dem eigentlich mehr als 100 Autos parken könnten. „Diese Autosperre wirkt sich auf unsere Umsätze aus und bringt Arbeitsplätze in Gefahr“, schreiben mehrere Markthallen-Standbetreiber in einem gemeinsamen Appell in den sozialen Medien. Die Resonanz ist groß.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Köbelinger Markt dient als Kurzzeitparkplatz“

Einer der Händler ist Angelo Masala, der in der Markthalle einen italienischen Feinkost-Stand betreibt. „Viele Kunden kommen von außerhalb und nutzen den Köbelinger Markt als Kurzzeitparkplatz“, sagt er. Sie kaufen ein, trinken einen Cappuccino und fahren wieder los. „Auch um die Mittagszeit ist hier eigentlich viel mehr los“, sagt Masala und zeigt auf die leeren Tische und Gänge.

"Hier ist eigentlich mehr los": Standbetreiber Angelo Masala in der Markthalle. Quelle: Michael Thomas

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Asphalt-Verkäuferin Ulla. Sie steht meist vor dem Eingang zur Markthalle oder vor dem Bio-Supermarkt Denns am Köbelinger Markt. „Im Moment läuft es hier überhaupt nicht“, sagt die 50-Jährige. Die Umsätze seien um die Hälfte eingebrochen. „Ich hoffe sehr, dass der Parkplatz bald wieder geöffnet wird“, sagt sie. Noch bis 1. August bleiben die Sperrungen bestehen.

Von Andreas Schinkel und Michael Thomas