Hannover

Verstehen Sie noch alle Corona-Regeln? Vieles ist in den Verordnungen eindeutig geregelt, anderes ist nicht immer sofort ersichtlich und verständlich. Aber auch zu anderen Bereichen des Corona-Alltags tauchen immer wieder Fragen auf. Wir helfen Ihnen weiter: Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns hier. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.

Norbert Schuster will eine Frage klären, die sich in ähnlicher Form auch viele andere Leser stellen: „Meine Mutter ist 93 Jahre alt und lebt selbstständig in der eigenen Wohnung. Meine Frau (61 Jahre) und ich (67 Jahre) sind der hauptsächliche Kontakt nach außen. Sie kann es alleine nicht zur Impfung schaffen, wir würden sie bringen und begleiten. Ist es möglich und vorgesehen das Begleitpersonen mitgeimpft werden?“

Die Antwort (Stand 21. Januar): Der Sprecher des Sozialministeriums in Hannover, Oliver Grimm, verweist auf die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums. Dort sei klar und verbindlich geregelt, dass in Deutschland strikt nach einer Priorisierung geimpft wird. Ziel ist es, zunächst die besonders gefährdeten älteren Menschen zu impfen, um sie zu schützen. „Davon können und wollen wir nicht abweichen“, betont Sprecher Grimm. Deshalb werde sich das Land an die Priorisierung halten, und jeder Bürger werde auch erst dann geimpft, wenn seine Gruppe auch an der Reihe sei.

Von Mathias Klein