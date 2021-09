Hannover

Das Ziel, im Jahr 2024 mit dem Kohleausstieg in Hannover zu beginnen, rückt nach Einschätzung des Versorgungsunternehmens Enercity näher. „Es ist mit Hängen und Würgen zu schaffen“, sagte die Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva am Donnerstag im Neuen Rathaus. Dort unterzeichneten Oberbürgermeister Belit Onay für die Stadt und Zapreva die Gesamtvereinbarung für das Projekt. „Ein gemeinsamer Anspruch ist damit vertraglich hinterlegt“, erklärte Onay.

Die Vereinbarung, zustande gekommen nicht zuletzt auf Druck von unter dem Begriff „hannover erneuerbar“ vereinten Bürger- und Umweltinitiativen, besagt im Kern, dass Enercity den ersten Block seines Kohlekraftwerks in Stöcken 2024 stilllegt und den zweiten dann zwei Jahre später – eingeschränkt allerdings durch die Formulierung möglichst. Ursprünglich wollte das Unternehmen den Meiler erst 2030 komplett vom Netz nehmen.

Biomasse und Großwärmepumpe als Ersatz für Block eins

Das Kraftwerk am Mittellandkanal wird vor allem für die Wärmeversorgung benötigt. Beide Blöcke stoßen nach Angaben von Enercity jährlich je 500.000 Tonnen Kohlendioxid aus. Um den ersten Teil still zu legen, will das Unternehmen als Ausgleich auf dem Gelände in Stöcken ein Biomassekraftwerk zur Verbrennung von Altholz und eine Großwärmepumpe bauen sowie zur Absicherung für Notfälle und Verbrauchsspitzen eine Biogasanlage an einem noch nicht genannten Standort.

Enercity-Chefin Susanna Zapreva unterzeichnet die Vereinbarung im Hodlersaal des Neuen Rathauses. Oberbürgermeister Belit Onay, eingerahmt von Johanna Gefäller und Stephan Barlag von „Hannover erneuerbar“, sehen mit Freude zu. Quelle: Christian Behrens

Um auch Block zwei kompensieren zu können, benötigt Enercity bis zu zehn weitere Anlagen, darunter den im Bau befindlichen Klärschlammverbrennungsofen in Lahe. Weitere mögliche Standorte bleiben vorerst unbekannt. „Wir planen, nennen sie aber erst, wenn sie feststehen“, sagte Zapreva.

Künftige Wärmequellen kommen aus drei Bereichen

Genaueres erklärte die Vorstandsvorsitzende aber zu künftigen Wärmequellen für Hannover: „Je ein Drittel sollen aus Industrieabwärme und Großwärmepumpen, aus Müll- und Klärschlammverbrennung sowie aus Biomasse in Form von Altholz kommen“, sagte sie. Für letzteres werde kein Baum gefällt, sondern Abfallholz etwa aus der Bauwirtschaft aus einem Umkreis von nicht mehr als 100 Kilometern genutzt.

In der Vereinbarung, die im Juli durch den Rat politisch abgesegnet worden war, stehen auch Investitionen für klimafördernde Maßnahmen durch Stadt und Enercity in Gesamthöhe von 35 Millionen Euro. Damit sollen unter anderem der Austausch von noch rund 8000 Ölheizungen in privaten Haushalten im Stadtgebiet und der Einbau moderner Steuerungstechnik in Heizungsanlagen gefördert werden. „Angebote dafür kommen im Herbst“, kündigte Zapreva an.

Vorrang für Fernwärme

Neubaugebiete und, wo es möglich ist, auch Bestandsbauten sollen künftig ausschließlich mit Fernwärme versorgt werden. Enercity erwartet sich davon auch mehr Effizienz. „Parallele Gas- und Fernwämeleitungen sind dann nicht mehr erforderlich“, sagte Zapreva.

Onay wiederum betonte die ökonomische Bedeutung des Gesamtpaketes auch für die Bürger: „Durch den schrittweise steigenden Kohlendioxidpreis werden auch die Kosten für Heizöl und Erdgas kontinuierlich steigen. Die Orientierung auf Wärmepumpen und Fernwärme fördert damit genau jene Alternativen, die künftig für Verbraucher und Verbraucherinnen preiswerter sein werden.“

Johanna Gefäller von „Hannover erneuerbar“ wies auf die extremen Wetterereignisse der vergangenen Monate hin. Diese hätten verdeutlicht, dass das klimapolitisch Notwendige sofort ermöglicht werden müssen. Dabei sei auch die kommunale Ebene gefordert.

Onay sieht Bund und Land in der Pflicht

Wie das in Hannover gelingt, hängt laut Onay nicht zuletzt auch von Grundstückssuche und Genehmigungsverfahren für die Ersatzanlagen und von finanzieller Unterstützung von Bund und Land für die Umstellung auf alternative Energien ab. „Der Kohleausstieg in Hannover kostet einen dreistelligen Millionenbetrag; allein Enercity investiert mehr als 500 Millionen Euro“, rechnete der Oberbürgermeister vor. Zapreva nannte noch einen weiteren Aspekt. Die Wärmewende sei gemeinsam mit den Menschen der Stadt zu gestalten – das Stichwort lautet Akzeptanz.

Von Bernd Haase