Hannover macht es eben nicht vor. Die Wärmewende ist ein so komplexes Thema, dass es mit den Wohlfühlappellen der Leserbriefschreibenden nicht abgetan werden kann. Ich bin in Hannover seit 1980 in der Energie- und Gebäudetechnik tätig und viele Jahre davon für die damaligen Stadtwerke Hannover in der Fernwärmeversorgung tätig gewesen.

Um es klar zu sagen: Der Kohleausstieg ist nötig, um die Klimaziele zu erreichen, und er ist unumgänglich. Aber in Hannover wird seit Jahren der Einstieg in die Wärmewende verschlafen, insbesondere der Weiterbau eines Fernwärmenetzes mit althergebrachten hohen Systemtemperaturen verhindert den zügigen Ausbau von wärmepumpengerechten Energieversorgungskonzepten. Der Umstieg von Kohle auf „nachwachsende Rohstoffe“ ist ja dann die absolute Entgleisung. Die Verwendung von Altholz wird den Druck auf die knappen Verfügbarkeiten erhöhen, Holz wird teurer, im Bauwesen sollte doch Holz den energieintensiven CO2-Verursacher Beton ersetzen – nun wird wohl nichts mehr daraus.

Vom Schüttgewicht her benötigt man die zehnfache Menge an Holz, um den Energieinhalt von Kohle oder Öl zu ersetzen. Die Transportmengen per Lkw werden zusätzliches CO2 verursachen, alles in allem der reine Irrweg.

Entgegen der landläufigen Meinung, die uns tagtäglich von interessierter Seite verkündet wird, lässt sich eine sichere Stromversorgung allein durch Wind- und Sonnenenergie nicht gewährleisten. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit ist eine gesicherte, das heißt steuerbare Leistung rund um die Uhr erforderlich. Da nachts die Sonne nicht scheint, ist die gesicherte Leistung der Fotovoltaik null.

Für die Windenergie (on- und offshore) liegt sie derzeit bei circa drei Gigawatt. Dies ist nur ein Bruchteil des Spitzenbedarfs in Deutschland von circa 80 Gigawatt. Aufgrund der volatilen Erzeugungskapazität von Wind- und Sonnenergie ist deshalb ein Backupkraftwerkspark vorzuhalten, der die fehlende Leistung sofort und rund um die Uhr ersetzen kann.

In der aktuellen Politik der Energiewende ist derzeit nicht zu erkennen, wie diese Backupkraftwerksreserve beschaffen sein soll. Beim Ausstieg aus der Kernenergie sollte nach den Empfehlungen der Ethikkommission noch die Kohle diese Funktion übernehmen. Die Kohlekommission propagierte dann den Ersatz durch Gaskraftwerke. Doch wo sind diese Gaskraftwerke geblieben? Stattdessen erleben wir eine Inflation von Energiekonzepten, deren großtechnische Realisierung fragwürdig ist und die auch ökonomisch die nicht endende Preisspirale der erneuerbaren Energien fortsetzt.

Man kann nur hoffen, dass hier mit Bedacht vorgegangen wird. Ich habe größte Bedenken, dass die Stadt Hannover, die seit Jahren nicht in der Lage ist, Leistungen von Bürgerbüros, Zulassungsstellen etc. zeitnah zur Verfügung zu stellen, hier in der Lage ist, die Voraussetzungen für einen Ersatz zu schaffen. Was glauben die sogenannten „Aktivisten“ eigentlich, wie schnell Ersatz für ein Kraftwerk beschafft werden kann ? Trauen wir das einer Verwaltung zu, die mit Standardaufgaben seit langer Zeit überfordert ist?

Wer die parteiübergreifend sehr dynamische Debatte im Umweltausschuss der Region über die Beschleunigung von Klimaschutz und Energiewende miterlebt hat, muss zwangsläufig stutzen, wenn nun gewackelt wird. Haben nicht alle Politiker die Zeichen der Zeit erkannt, beziehungsweise warum wollen einige den notwendigen Strukturwandel offenbar bremsen?

Wenn Hannover im Jahr 2035 klimaneutral sein will, dann darf zu diesem Zeitpunkt kein Erdgas mehr verbrannt werden; dann muss jetzt konsequent auf ­Fern-/Nahwärme und Wärmepumpen bei der Wärmeversorgung umgesteuert werden. Das heißt, ab jetzt sollten keine neuen Gasheizungen mehr verbaut werden. Und trotzdem muss kein Handwerker Angst haben, dass ihm das Geschäft wegbricht. Denn auch Wärmepumpen wollen installiert werden, und die Umrüstung von Gasbefeuerung auf eine direkte Wärmeversorgung ist eine riesige Herausforderung.

Darüber hinaus ist eine Anschluss- und Benutzungspflicht für Fernwärme ökonomisch sinnvoll, da Enercity in Zukunft dann keine drei Netze mehr parallel vorhalten muss, sondern nur noch das Strom- und Wärmenetz. Das wird auch für die Kunden preisdämpfend wirken.

Dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger den früheren Kohleausstieg vorbehaltlos befürworten, war wohl zu erwarten. Denn diffuse Ängste vor möglichen Belastungen von Kraftwerken in der Nachbarschaft machen die Runde und vielleicht auch der Gedanke, dass man selbst irgendwie schon davonkommen werde, wenn man nur fest genug die Augen vor den täglichen Katastrophenmeldungen verschließt.

Der frühzeitige Ausstieg aus der Steinkohle ist aber nicht nur für Klimaschutz und Energiewende alternativlos, sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit; denn Deutschland wird als Industrienation nur weiter im internationalen Standortwettbewerb mithalten können, wenn wir die Technologieführerschaft in der Grundstoffindustrie, in der Fahrzeugindustrie und in der Energiewirtschaft erhalten oder erringen. Dafür werden wir alle ein wenig mehr Geld zahlen müssen.

Denjenigen, die wirklich auf jeden Cent schauen müssen, wird der Staat mit Mitteln aus der CO2-Besteuerung helfen, und denen helfen wir, die Klimaschutzagentur, gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt seit Jahren mit dem Stromsparcheck für einkommensschwache Haushalte. Es werden Hilfen zum Strom- und Wärmesparen gegeben und damit die Energiekosten für die Haushalte deutlich gesenkt.

Das Heizkraftwerk Stöcken stellt – unabhängig von der eingesetzten Brennstoffart – einen ganzjährig möglichen und damit einzigartigen Prozessverbund zur Erzeugung und Verteilung von Strom und Fernwärme sowie Prozesswärme für VW und Conti dar. Je nachdem, ob das Kraftwerk „stromgeführt“ oder „wärmegeführt“ betrieben wird, stellen sich thermodynamisch bedingt im Sommer 35 bis 60 und im Winter 60 bis 90 Prozent Ausnutzung der eingebrachten Brennstoffwärme ein, im Jahresmittel immerhin um 60 Prozent.

Warum rüstet Enercity die Kesselbrenner des GKH nicht auf umweltfreundlicheres Erdgas um, statt auf zehn bis 14 (!) Ersatzanlagen zu setzen, einschließlich komplizierter Einbindung in das Fernwärmenetz, nur damit die zurzeit kohlebefeuerten Kessel wegen, zugegeben, vermeidbarer Emissionen an Staub, Schwefeldioxid und Kohlendioxid vorzeitig abgestellt werden können?

Erdgas enthält als Brennstoffhauptbestandteil Methan, Steinkohle hingegen Kohlenstoff, Asche und Schwefel. Mit Erdgas ließe sich das Kraftwerk deutlich emissionsärmer, das heißt ohne Staub und Schwefeldioxid bei gleichzeitig 30 Prozent weniger CO2 bei im Vergleich gleicher Einlastung betreiben. Entfallen würden außerdem bis zu 80 000 Tonnen pro Jahr an nicht verwertbaren Reststoffen aus der Kohleverfeuerung und den Rauchgasreinigungsanlagen.

Eine ohne weiteres mögliche Reduzierung der Blockeinlastung für die reine Stromerzeugung sowie der damit einhergehenden Brennstoffmenge einschließlich vermeidbarer CO2-Emissionen ergäbe sich, wenn das Kraftwerk vermehrt wärmegeführt betrieben würde, möglich durch ganzjährig – also auch im Sommer – benötigte Prozesswärme für die unmittelbar benachbarte Indus­trie.

Der Vertragspartner VW plant, die komplette Autoproduktion in den nächsten Jahren möglichst CO2-frei zu gestalten. Der Anfang erfolgte bereits mit Umrüstung des baugleichen Kraftwerks in Wolfsburg von Kohle auf Erdgas.

