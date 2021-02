Hannover

Wann sollte das Kohlekraftwerk Stöcken vom Netz gehen? Der Bundesgesetzgeber verlangt: spätestens mit dem Kohleausstieg 2038. Enercity will die Anlage schon deutlich vorher abschalten, bisher ist 2030 geplant. Ein Bürgerbegehren aber will den Energieversorger jetzt zwingen, bereits schneller aus der Verbrennung von Steinkohle auszusteigen

Was fordert das Bürgerbegehren?

Das Kraftwerk ist der größte CO2-Emittent der Region. Es bläst deutlich mehr von dem schädlichen Klimagas aus dem Schornstein als der gesamte Autoverkehr in Hannover. Für ein Bündnis aus Umwelt- und Klimagruppen ist der lokale Kohleausstieg daher der größte und effizienteste Hebel, um die Pariser Klimaziele einzuhalten. Es fordert den Ausstieg bereits für 2026. Das Bündnis argumentiert, es sei technisch möglich, Hannovers Strom- und Wärmeversorgung bis zu dem Zeitpunkt umzustellen.

Anzeige

Wie argumentieren die Betreiber?

Haupteigentümer des Kraftwerks sind die Stadtwerke Enercity. Ein kleiner Anteil (15,3 Prozent) gehört Volkswagen, weil das Kraftwerk auch die Industrieanlagen von VW-Nutzfahrzeuge und Continental in Stöcken mit Strom und Wärme versorgt. Die Betreiber warnen: Selbst der Ausstieg 2030 sei schon ambitioniert, aber schaffbar. Zehn bis 14 Anlagen müssten geplant, genehmigt und gebaut werden, um die Leistung des Kraftwerks zu ersetzen. Das sei bis 2026 nicht darstellbar.

Geht es um Strom, Wärme – oder beides?

Vom Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine hat sich Enercity bereits 2017 getrennt – und es an ein tschechisches Unternehmen verkauft. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das sogenannte Gemeinschaftskraftwerk Stöcken (Baujahr 1989, elektrische Leistung bis zu 300 Megawatt, Wärmeleistung bis zu 425 Megawatt) kann in Spitzenzeiten bis zu 50 Prozent des Strombedarfs in Hannover decken. Der Strom sei aber nicht das Problem, heißt es bei Enercity: Hier werden bei einer Abschaltung keine Engpässe erwartet. Das Kraftwerk gilt deshalb als besonders effizient, weil die Abwärme der Stromproduktion genutzt wird: für die beiden Industrieunternehmen und für Hannovers riesiges Fernwärmenetz, das Tausende Wohnungen, Schulen, Krankenhäuser und Bürobauten mit Heizwärme versorgt. In diesem Segment muss Ersatz geschaffen werden.

Reden Sie mit! HAZ-Forum zum Kohlekraftwerk am 11. Februar Das Kohlekraftwerk in Stöcken soll 2030 abgeschaltet werden. Das dauert dem Bündnis Hannover erneuerbar zu lange. Die Mitglieder fordern ein Aus schon im Jahr 2026. Energiedienstleister Enercity hält ein vorzeitiges Abschalten für unrealistisch. „Die Zielmarke 2030 haben wir uns nicht einfach so ausgesucht, sondern benannt, weil sie realistisch erreichbar ist. Wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können“, sagt Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende des Energiedienstleister Enercity. „Der Klimawandel erhitzt zu Recht auch hier in Hannover die Gemüter. Das unterstreicht die Initiative sehr deutlich“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Nun treffen das Bündnis Hannover erneuerbar, Oberbürgermeister Belit Onay und Enercity-Chefin Susanna Zapreva bei einem HAZ-Forum aufeinander. Am Donnerstag, 11. Februar, diskutieren die Gäste des Forums über Klimaschutzziele und den Kohleausstieg, den die Bundesregierung auf das Jahr 2038 terminiert hat. Bei der Diskussion ist auch der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, zu Gast. Er wird über die Versorgungssicherheit von Unternehmen in Niedersachsen sprechen. Denn das Stöckener Kraftwerk versorgt auch die Industrieunternehmen Volkswagen Nutzfahrzeuge und Continental, spielt aber auch für die Strom- und Wärmeversorgung Hannovers eine wichtige Rolle. Als weiterer Experte ist Jens Clausen im Pressehaus dabei. Clausen ist Diplomingenieur für Maschinenbau und Mitbegründer des Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit. Clausen beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit Gründungs-, Innovations- und Transformationsforschung. Er ist Unterstützer der Scientists for Future. HAZ-Redakteur Conrad von Meding übernimmt die Moderation des Forums und nimmt auch die Fragen der HAZ-Zuschauerinnen und -Zuschauer entgegen. Das Bündnis Hannover erneuerbar braucht für ein Bürgerbegehren innerhalb der nächsten sechs Monate 20.000 Unterschriften. Erst dann können die Bürger und Bürgerinnen aus Hannover über einen schnelleren Kohleausstieg in der Region Hannover parallel zur Bundestagswahl im September entscheiden. Eine Unterschriftensammlung während einer Pandemie umzusetzen, ist schwierig. Zum Bündnis gehören aber auch Gruppen und Initiativen wie Fridays for Future, Greenpeace und das Umweltzentrum, die ihre Unterstützer mobilisieren. Ihre Unterschriften leisteten schon der umweltpolitische Sprecher der Grünen im Stadtrat, Mark Bindert, und die SPD-Vorsitzenden Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic. Die CDU-Fraktion zeigte sich davon irritiert. Wenn die Mehrheitsfraktionen den schnelleren Ausstieg begrüßten, dann hätten sie ihn auch selbst auf den Weg bringen können, stichelt Fraktionschef Jens Seidel. Das HAZ-Forum wird am Donnerstag, 11. Februar, von 18 Uhr an live aus dem Pressehaus übertragen. Mit dem Internetkurzlink www.haz.de/forumkraftwerk gelangen Sie direkt zum Stream, der kurz vor 18 Uhr freigeschaltet wird. Schon jetzt ist es möglich, Fragen ans Podium zu formulieren. Schicken Sie die Frage einfach per E-Mail mit dem Stichwort „HAZ-Forum Kraftwerk“ an hannover@haz.de.

Gehen die Lichter aus? Bleiben Wohnungen kalt?

Nein, sagt Enercity-Chefin Zapreva resolut: „Keine Wohnung bleibt kalt, solange es Enercity gibt.“ Sie wolle keine Angstmacherei und keine Frontenbildung schüren. „Wir haben viel Weitsicht gezeigt, indem wir das Thema Kohleausstieg seit 2017 vorantreiben. Diesen Prozess werden wir fortsetzen. Die Versorgungssicherheit hat höchste Priorität und steht nicht zur Diskussion.“

Wie sieht der Ausstiegsplan bisher aus?

Für Stöcken sieht der Enercity-Plan vor, 2025 den ersten von zwei Kohleblöcken abzuschalten. Als Ersatz soll bis dahin auf dem Grundstück ein Biomasseheizwerk (80 Megawatt, 80 Millionen Euro) gebaut werden, in dem unter anderem Holz verbrannt wird. Die dort gewonnene Wärme reicht nach Angaben von Enercity zwar aus, um VWN und Conti zu versorgen. Sie reiche aber bei Weitem nicht aus, um die Wärmeleistung des Kohlekraftwerks (bis zu 425 Megawatt) zu ersetzen, deshalb seien zahlreiche weitere Anlagen in Planung. Der zweite Kohleblock soll 2030 vom Netz gehen. Ersatz ist schon in Vorbereitung. Unter anderem wurde kürzlich die Müllverbrennungsanlage in Lahe ans Fernwärmenetz angeschlossen. Eine weitere der zehn bis 14 Ersatzanlagen, die Hannovers Fernwärmesystem speisen sollen, soll bis 2022 in direkter Nachbarschaft den Betrieb aufnehmen: eine Klärschlamm-Verbrennungsanlage in Lahe, die allerdings bei den Anwohnern sehr umstritten ist. Insgesamt plant Enercity mit 500 Millionen Euro Investitionen für den Kohleausstieg.

Wer und was steckt hinter dem Bürgerbegehren?

Auftakt zum Bürgerbegehren Hannover erneuerbar gegen das Kohlekraftwerk Stöcken Ende Januar im Schneetreiben vor dem Rathaus. Quelle: Michael Thomas

Eingereicht wurde das Bürgerbegehren mit dem Namen Hannover erneuerbar von zwei Mitgliedern der Gruppe Parents for Future. Es stehen aber auch Organisationen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion, Greenpeace und etliche mehr dahinter. Die Scientists for Future haben ein Ausstiegsszenario errechnet, wonach die Wärmeproduktion schneller ersetzt werden kann, etwa durch geothermische Anlagen, die dem Boden Wärme entziehen, durch Solarthermie oder dadurch, dass die Zementwerke in Hannovers Osten an die Fernwärmeleitung angeschlossen werden. Sie fordern mehr Anstrengungen für den Kohleausstieg in Hannover.

Wie viel CO2 setzt das Kraftwerk denn nun frei?

Enercity teilt mit, dass der Ausstoß des Klimagases in Stöcken seit 2016 um mehr als ein Drittel verringert wurde: von nahezu 1,7 Millionen Tonnen jährlich auf zunächst 1,2 Millionen Tonnen im Jahr 2019. Ganz aktuell liegt jetzt die Zahl für 2020 vor: Da waren es nach Angaben von Enercity nur 1,0 Millionen Tonnen. Den Rückgang begründet Enercity mit ständigen Optimierungen und damit, dass das Gaskraftwerk in Linden zunehmend stärker ausgelastet werde, sodass Stöcken weniger Strom und Wärme aus Kohle produzieren muss. Der gesunkene Wert 2020 dürfte aber auch daran liegen, dass wegen der Corona-Krise weniger Energie nachgefragt wurde. Unter anderem stand die Produktion bei VWN wochenlang still. Zum Vergleich: Der gesamte Verkehr im Stadtgebiet Hannover (mit Bussen und Bahnen, aber auch den Autobahnen) stieß laut Klimabilanz der Stadt 0,8 Millionen Tonnen CO2 aus. Es handelt sich um sogenannte Äquivalenzwerte, die Zahlen stammen von 2015, neuere gibt es nicht.

Und was ist mit anderen Schadstoffen?

Während CO2 aufsteigt – deshalb ist es ja ein Klimagas –, sind etliche andere Schadstoffe aus dem Kohlekraftwerk schwerer als Luft und rieseln daher auf die Region nieder. Unter anderem waren es zuletzt 380 Tonnen Schwefeloxid im Jahr, also umgerechnet auf die Einwohner der Region je nach Wetterlage bis zu einem Drittel Kilogramm pro Kopf. Sie können laut Umweltbundesamt Schleimhäute und Augen reizen, Atemwegsprobleme verursachen und tragen zur Versauerung der Böden bei. In den Abgasen finden sich auch Stickoxid (etwa anderthalb Mal soviel wie Schwefeloxid) sowie – in deutlich geringeren Mengen – auch Blei, Cadmium und Quecksilber. Alle Werte des Stöckener Kraftwerks liegen deutlich unter den bisher geltenden Grenzwerten. Für dieses Jahr wird erneut eine Verschärfung der Grenzwerte erwartet. Nach Angaben von Enercity-Chefin Zapreva wird das Kraftwerk auch diese einhalten.

Wie ist die Klimabilanz von Enercity?

Unternehmenschefin Zapreva kann auf einen Rückgang der Kohlendioxidemissionen seit 2015 um 65 Prozent verweisen – das ist im Bundesvergleich (20,3 %) sehr viel. Allerdings entfällt der Großteil davon auf das Abstoßen des Kohlekraftwerks Mehrum, das Enercity 2017 an ein tschechisches Unternehmen verkauft hat. Rechnet man Mehrum heraus, ist die Klimabilanz etwa auf dem Niveau des Bundesvergleichs. Fraglos tut Enercity aber auch sonst viel, um die Emissionen zu verringern. So hat das Unternehmen parallel zum Verkauf von Mehrum das Windkraftportfolio Ventotec gekauft, um regenerativ Strom zu erzeugen. Insgesamt sei seit 2015 der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung verdoppelt worden (von 625 auf 1238 Gigawattstunden pro Jahr) und beträgt inzwischen rund 40 Prozent, zugleich sei der Ausstoß von Kohlendioxid in diesem Bereich von 4,45 auf 1,56 Millionen Tonnen gesenkt worden.

Welche weiteren Ersatzanlagen plant Enercity?

Vorbild für die neue Anlage in Hannover-Stöcken ist das Biomasseheizwerk im sächsischen Delitzsch. Quelle: Lisa Stagge

Erstmals hat Enercity jetzt den Plan vorgelegt, welche Anlagen das Kohlekraftwerk ersetzen sollen – nach derzeitigem Programm bis 2030. Demnach sind in verschiedenen Varianten bis zu vier Großwärmepumpen etwa an Leine und Ihme denkbar, bis zu zwei Biomassekraftwerke und tatsächlich auch zwei Verträge über Abwärmelieferungen mit großen Industrieunternehmen. Ob es sich dabei um die beiden Zementwerke in Hannovers Osten handelt, will Zapreva nicht bestätigen: „Wir sind in Verhandlungen.“

Warum keine Solarthermie?

Enercity hat errechnet, dass allein zweimal die Fläche des Zooviertels nötig wäre, um 10 Prozent des jährlichen Fernwärmebedarfs über solarthermische Anlagen zu decken. Um aber auch zu Spitzenzeiten im Winter 10 Prozent zu decken, müssten es sogar die gesamten Stadtbezirke Südstadt-Bult und Döhren-Wülfel sein. Das Beispiel ist etwas populistisch, weil man natürlich keine besiedelten Flächen mit Solarpanels überbauen würde, es zeigt aber eindrucksvoll die Dimension. Jens Clausen von den Scientists for Future reagiert darauf ganz pragmatisch. Statt das Zooviertel zu überbauen, könne man auch den Müllberg in Lahe nehmen, sagt er. „Der hat mit 45 Hektar etwa die gleiche Fläche, und man stört nicht im Zooviertel.“ Man müsse nach undogmatischen Lösungen suchen, wenn man wirklich aus der Kohleenergie aussteigen wolle. Nach Angaben von Enercity-Chefin Zapreva gibt es aber auch Temperaturprobleme. Mit Solarthermie lasse sich mittels Wärmepumpen in der Regel nur eine Temperatur von 60 bis 80 Grad erzeugen. Für die Fernwärme werde hingegen bisher eher 120 Grad benötigt. Solarthermie hingegen sei eine gute Alternative auf einzelnen Hausdächern etwa als Ersatz von Ölheizungen. Sie machten für das gesamte Hannover rund 15 Prozent des Wärmemarkts aus. Aus klimaökologischer Sicht sei hier dringend ein Fokus nötig, sagt Zapreva.

Und wenn der Bürgerentscheid den Ausstieg bis 2026 erzwingt?

Zapreva sagt: „Den gesellschaftlichen Diskurs, den die Bürgerinitiative gestartet hat, finde ich gut und richtig. Dadurch hoffe ich, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für neue Anlagen weiter steigt.“ Ihr Unternehmen wolle „alles tun“, um den Ausstieg schnellstmöglich umzusetzen. Sie schätzt jedoch die Wahrscheinlichkeit, den Ausstieg im Jahr 2026 zu bewerkstelligen, mit 5 Prozent ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser bis 2030 gelingt, sieht sie bei 80 bis 90 Prozent, dass es etwas länger dauert, bei 5 bis 15 Prozent. Kritiker aus dem Bürgerbegehren sagen, dass die Kosten nicht höher würden, wenn Projekte vorgezogen werden, schließlich werde sonst stets mit steigenden Baupreisen argumentiert, wenn Projekte länger dauern. Zudem mutmaßen sie, die Stadtwerke wollten die Laufzeit des Kraftwerks ausnutzen: 2029 wird es 40 Jahre alt, das gilt als typischer Zeitpunkt für die technisch-wirtschaftliche Restlaufzeit. Fest steht: Wenn Enercity mehr investieren muss, dürfte die Abgabe an die Stadt Hannover geringer ausfallen. Sie beträgt derzeit 40 Millionen Euro im Jahr.

Wie läuft das Bürgerbegehren ab?

Die Initiativen benötigen gut 20.000 Unterschriften von Wahlberechtigten aus Hannover. Sie haben Ende Januar mit der Sammlung begonnen und bis zu sechs Monate Zeit. Schaffen sie ihr Ziel bis Ende Mai, dann erlebt Hannover parallel zur Bundestagswahl im September den ersten Bürgerentscheid: Die Wahlberechtigten dürften dann über den Kohleausstieg abstimmen. Formal stimmen sie darüber ab, dass der Rat dafür sorgen soll, in der Satzung der Stadtwerke den Kohleausstieg bis 2026 verbindlich festzuschreiben. Weil die Stadt Mehrheitseigentümerin ist, ist das der juristisch richtige Weg.

Von Conrad von Meding