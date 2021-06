Das Kohlekraftwerk Stöcken soll 2026 vorzeitig abgeschaltet werden – dafür hat das Bündnis Hannover erneuerbar am Sonnabend in der City protestiert. Stadt und Enercity haben dem Aus zwar bereits grundsätzlich zugestimmt, aber bislang fehlt noch der entscheidende Ratsbeschluss. So lange werden weiter Unterschriften gesammelt.