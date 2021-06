Hannover

„Friedenauer Vielfalt“ heißt der neue Kleingartenverein in der Kolonie Im Othfelde in Vahrenwald, und der Name ist Programm. Auf einer Fläche von 11.000 Quadratmetern legen der städtische Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, der Bezirksverband der Kleingärtner und die Mitstreiter des Verbundprojekts namens Städte wagen Wildnis einen Kleingartenpark an. „Das Modell steht stadtübergreifend für neue Kleingarten- und Lebensformen“, sagt Fachbereichsleiter Ulrich Prote. Die Initiatoren erwarten Modellcharakter.

Park kostet 850.000 Euro

„Wir hatten hier eine verwilderte Uraltanlage“, sagt Reinhard Martinsen, Vizepräsident der hannoverschen Kleingärtner. Die hat die Stadt in den vergangenen Monaten so herrichten lassen, dass am Dienstagnachmittag der erste Spatenstich möglich war. Gebaut wird in zwei Abschnitten, wobei der erste im Frühjahr 2022, der zweite ein Jahr später fertig werden soll. 850.000 Euro lässt sich die Stadt das kosten; die Sparkasse Hannover ist mit einer Spende von 24.000 Euro dabei.

Auf dem Papier ist der Park bereits fertig. Quelle: Katrin Kutter

Neu an dem Kleingartenpark ist, dass die insgesamt 37 Parzellen mit höchstens 180 Quadratmetern merklich kleiner sind als die bisher üblichen – im Bundeskleingartengesetz etwa ist eine Richtgröße von 400 Quadratmetern verankert. Dafür wird es in der Friedenauer Vielfalt mehr Gemeinschaftsflächen als Raum für Erholung und Naturbeobachtung geben. „Das ist eine Anpassung an die veränderten Bedürfnisse der Stadtgesellschaft und ein geändertes Freizeitverhalten“, erklärt Prote. Dass die Tendenz im Kleingarten zu kleinen Schollen geht, weiß man beim Bezirksverband schon seit Längerem.

Keine Tore, keine Kneipe

Überhaupt hat das Landschaftsarchitekturbüro Gruppe Freiraumplanung eine geöffnete Kolonie ohne Tore geplant. Ein geschwungener Weg wird sich durch die Anlage hindurchwinden, gesäumt von Blühstreifen und einem Modellgarten. Am Ende soll sich die Friedenauer Vielfalt in eine Wegeverbindung vom Mittellandkanal bis zum Schulbiologischen Zentrum einfügen, die jedem offen steht. „Geplant ist auch ein Vereinshaus, aber nicht als Kneipe“, sagt Martinsen.

Corona löst Nachfrageboom aus Mit Kleingärten ist es derzeit in Hannover wie mit Impfstoff: Das Angebot – stadtweit immerhin rund 20.000 Parzellen – wird der hohen Nachfrage nicht gerecht; die Vereine führen Wartelisten, die wegen eines durch Corona ausgelösten Nachfragebooms seit dem vergangenen Jahr noch länger geworden sind. Für den Kleingartenpark Im Othfelde will der Bezirksverband aber nicht unbedingt auf diese zurückgreifen, sondern ein Hauptaugenmerk darauf legen, was Aspiranten mit dem Konzept anfangen können. Es sind also auch Neubewerbungen möglich; und zwar vom Frühjahr kommenden Jahres an.

Gegärtnert wird Im Othfelde in ökologischer Ausrichtung; mit biologischem Dünger und ausschließlich Regenwasser zur Bewässerung. Angepflanzt werden heimische Gehölze, man verpflichtet sich dem Artenschutz will Biodiversität fördern. „Im Vordergrund stehen Mensch und Natur in ihrer Vielfalt“, sagt Martinsen.

Verein hat speziell formulierte Satzung

In der Friedenauer Vielfalt wollen Stadt und Kleingärtnerverband erproben, ob das Konzept ankommt. Martinsen ist sich sicher, dass das klappt. „Das wird ein Schaufenster für die Weiterentwicklung bestehender Gärten“, sagt er. Man möchte gezielt eine Mitgliedschaft gewinnen, die mit den ökologischen und sozialen Aspekten etwas anfangen kann. „Wir haben die Satzung entsprechend formuliert, das ist in Kleingartenvereinen ungewöhnlich“, erklärt Martinsen, der auch im Vereinsvorstand sitzt.

Von Bernd Haase