Komasaufen unter Jugendlichen in Hannover geht zurück – doch ein neues Problem wächst

Jugendliche in Hannover trinken sich inzwischen seltener einen Vollrausch an. „Der Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist rückläufig. Wir sehen daran, dass unser Präventionsprogramm in Schulen und Vereinen greift“, sagt Frank Woike, Drogenbeauftragter der Stadt Hannover. Während 2015 noch 384 Minderjährige mit Vollrausch in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, waren es 2017 noch 294 Jugendliche. Zur stationären Behandlung behielten die Ärzte 158 Jugendliche im Haus. 2015 blieben 200 Minderjährige mit einer Alkoholvergiftung in der Klinik. Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor.

Glücksspiel gefährdet Kinder

Neben dieser erfreulichen Entwicklung weist der neue Drogenbericht der Stadt jedoch auf etliche Probleme hin. Kritisch sieht Woike, dass kostenfreie elektronische Spiele für Kinder und Jugendliche inzwischen Elemente von Glücksspielen enthalten. Die Spieler„bezahlen für ein extra Überraschungspaket. Und wenn der gewünschte Gegenstand nicht enthalten ist, geht es weiter.“ Die Kontrollinstanz für Jugendschutz USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) achtet bei der Altersfreigabe jedoch nicht auf dieses Gefährdungspotenzial.

Gefährdet sind auch Kinder, die mit suchtkranken Eltern leben. „Sie übernehmen die Elternrolle, versorgen sich oft selbst“, berichtet Woike. Nach Ableitung aus bundesweiten Zahlen geht es in Hannover um rund 14.000 Kinder, die ein erhöhtes Risiko haben, später selbst abhängig zu werden. Dennoch nehmen die Behörden die Kinder nicht unbedingt aus der Familie – wenn Vater oder Mutter trotz der Probleme wichtige Bezugsperson sind.

Andrang am Stellwerk

An der Drogenhilfestation Stellwerk halten sich viele Drogenabhängige bei Wind und Wetter auf. Die Stadt will dort in der Fernroder Straße nahe des Hauptbahnhofs einen Unterstand und Sitzmöbel aufbauen. Das geschieht zusätzlich zu Hilfsangeboten von Sozialarbeitern. „Eine Vertreibung bringt nichts. Dann verteilen sich die Menschen auf verschiedene Stellen im Stadtgebiet“, betont Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf.

Viele Süchtige kombinieren verschiedene Drogen. „Sie nehmen alles, was verfügbar ist. Die Wechselwirkungen sind schwer vorhersehbar“, berichtet Woike. Rund 60 Prozent der Abhängigen dort konsumieren Crack sowie Heroin. Gesundheitsrisiken und Verhalten sind dadurch schwerer abschätzbar. Dennoch führen der Druckraum und weitere Angebote dazu, dass die Zahl der Drogentoten in Hannover sich auf niedrigem Niveau bewegt.

Praxen für Substitution schließen

Ein Problem: Die Ärzte mit Praxen für Drogenersatzstoffe (Substitution) sind im Durchschnitt 64 Jahre alt, stehen also kurz vor der Pension. „Bisher ist die Versorgung noch sehr gut. Aber wir müssen reagieren“, sagt Woike. Vergangenen Sommer hat bereits eine Praxis mit hundert Patienten geschlossen, für die Ersatz gefunden werden musste.

2019 hat die Stadt Hannover 1,22 Millionen Euro für Sucht- und Drogenhilfe gezahlt, das will sie 2020 ausbauen. Das Stellwerk soll auch am Sonntag geöffnet werden. Die Stadt will außerdem die Aufklärung an Schulen über die Gefahr von Cannabiskonsum ausweiten. Geplant sind auch Übernachtungsmöglichkeiten und Tagesschlafplätze für Suchtkranke.

