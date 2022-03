Hannover

Seit gut 150 Jahren werden in Linden Baumaschinen und andere Großgeräte gefertigt – ursprünglich unter dem Namen Hanomag, seit 2002 unter dem Namen des japanischen Komatsu-Konzerns. Der wurde jetzt selbst 100 Jahre alt – und hat dem Stadtteil zu seinem Jubiläum frisches Grün spendiert.

30Bäume für ein lebenswertes Linden

Insgesamt 30 Bäume sind auf öffentlichen Grünflächen im unmittelbaren Unternehmensumfeld hinzugekommen: am Deisterkreisel, in der Hanomagstraße und zuletzt mit einer feierlichen Aktion auch am Fischerhof nahe der Schnellwegunterführung. Komatsu-Standortchef Ingo Büscher griff gemeinsam mit Hannovers neuer Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne) sowie Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grüne) zur Schaufel und bewegte symbolisch Erde.

Pflanzung am Fischerhof: Die Repräsentanten (mittig) setzten beim Termin symbolisch einen Baum. Die Arbeit hatten zuvor Beschäftigte des städtischen Werkhofs Rosenbuschweg in Kooperation mit Beschäftigten der hannoverschen Komatsu-Construction-Division erledigt. Quelle: Katrin Kutter

Zierkirschen, Silberline, Kegelahorn, Wollapfel, Purpurerle und mehr: Die städtische Umweltverwaltung hat bei der Baumwahl Wert darauf gelegt, dass die neuen Bäume mit dem sich ändernden Stadtklima zurechtkommen, also Stressphasen mit Trockenheit, Staub, Lärm und Wärme besser vertragen. Aber auch fünf Japanische Schnurbäume sind vertreten, schließlich stammt die Spende aus dem asiatischen Inselstaat.

„Stadtklimafeste Zukunftsbäume“

Ritschel bedankte sich für das Präsent, das dazu beitrage, Hannovers Status als „grüne Stadt“ mit Wäldern, Parks und Tausenden Straßenbäumen zu erhalten. Die ausgewählten Bäume seien „stadtklimafeste Zukunftsbäume“, sagte Ritschel.

Durchblick: Komatsu-Standortchef Ingo Büscher (im Hintergrund links) und Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube bei der Pflanzaktion. Quelle: Katrin Kutter

Das Komatsu-Jubiläum liegt bereits fast ein Jahr zurück, damals hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) das Werksgelände der Komatsu-Germany besucht, auf dem gut 850 Beschäftigte Radlader und Mobilbagger bauen und im neu errichteten Entwicklungszentrum auch Innovationen vorantreiben.

Partikelfilter und Motoren werden aufgearbeitet

Standortchef Büscher verwies auf das Engagement des Unternehmens zugunsten von mehr Nachhaltigkeit auch im Maschinenbau. So nehme Komatsu zum Beispiel in Hannover für den gesamten europäischen Markt die Aufbereitung der Dieselpartikelfilter aus Baumaschinen vor, sodass diese ohne ein Verschiffen nach Japan erneuert und weitergenutzt werden könnten. Im 2020 eröffneten hannoverschen Rebuild-Center von Komatsu würden Motoren für die Weiternutzung aufgearbeitet. Mittelfristig solle dies auch mit anderen Komponenten wie Getrieben oder Achsen passieren.

Das Unternehmen fühle sich Hannover und dem Standort Linden verbunden, sagte Büscher. Das sei der „Ort, den wir heute gemeinsam durch junge Bäume noch lebens- und liebenswerter machen wollen“.