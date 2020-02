Hannover

Als der Kinoabend scheinbar zu Ende war, ging es noch einmal richtig los. Um das Treppengeländer im Cinemaxx herum bildete sich eine Schlange aus Menschen, und bald darauf eine zweite, von der man nicht genau wusste, ob sie zur ersten Windung gehörte oder schon eine Parallelschlange war, die der ersten beim Anstehen zusah. Vorne jedenfalls stand Bastian Pastewka, 47, vor einer Werbewand, nicht unähnlich den Reklametafeln, vor denen Fußballprofis nach Spielen ihre Antworten aufsagen. Doch er widmete sich seinen Fans.

Der Autor und Schauspieler nahm sich sehr professionell Zeit für seine Anhänger, die ihn über Jahre und all die Staffeln einer mehrfach ausgezeichneten Serie begleiteten. 100, 200, vielleicht 300 Mal ließ er sich mit Männern und Frauen, Jungen und Mädchen fotografieren, variierte seine Posen und schrieb Autogramme. Nicht unpraktisch dabei, dass die Schlange vorm improvisierten Pastewka-T-Shirt-Shop vorbeiführte.

Serie auf großer Leinwand

Hannover war am Sonnabend Station seiner Kinotour durch Deutschland. Pastewka stellte die zehnte und letzte Staffel seiner nach ihm benannten Sitcom vor, die nach 99 Folgen im Internet auf dem Bezahlkanal eines Warenversandhauses zu Ende geht. Wer seine Couch verließ, konnte auf großer Leinwand die ersten vier Folgen sehen. Natürlich mit den bekannten Figuren, die Freunde der Serie lieb gewonnen haben. Der verpeilte Hagen ( Matthias Matschke), die resolute Managerin Regine ( Sabine Vitua), die energische Frau Bruck ( Bettina Lamprecht) und Anne ( Sonsee Neu), Freundin von Pastewka, der weiterhin ein geschwätziges Arschloch bleibt, sie sind bis zum Schluss dabei.

Der Anfang vom Serienende ging so mittellustig los. Eine etwas lahme Geschichte um ein im Parkhaus gefangenes Auto gewann erst an Fahrt, als Anke Engelke auftauchte. In den nächsten Folgen zog das Tempo an. Die Dialoge wurden bissiger, es gab eine schöne Parodie auf Arztserien, zwischendurch aber auch abgedroschene Penis-im-Staubsauger-Witzchen. Nach vier Folgen kam der echte Bastian Pastewka auf die Kinobühne und holte sich freundlichen Applaus ab. „Ich hab' sie lachen hören, das ist für mich das Schönste.“

„Das bin ich noch nie gefragt worden“

Und die Leute im Kinosaal hatten ja noch Fragen an den Entertainer. Wie lange dauerte ein Drehtag? Von 6 bis 21 oder 22 Uhr, 55 Drehtage. Wo sind die anderen Schauspieler an diesem Abend in Hannover? Pastewka guckte hinter sich, wo niemand stand, nicht da also. Was wurde aus dem roten Saab, der durch alle Staffeln fuhr? Steht bei Herrn Schlösser bei der Firma Filmauto Köln. Was denn seine liebste aller 99 Folgen sei? Pastewka ratterte Etliches herunter und machte sich ein bisschen lustig über: „Das bin ich noch nie gefragt worden.“

