Hannover

Nach dem Auftritt von Rainer Holl ist das Publikum gefragt. Denn das ist an diesem Abend im Ricklinger Bad nicht bloß in der passiven Rolle. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer haben zu Beginn des Poetry-Slams „Macht Worte“ kleine Jurykarten bekommen, mit denen sie die Auftritte der Poetinnen und Poeten bewerten sollen.

Der Leipziger Holl ist der Erste, der sich dem Votum des Publikums stellt. In der ersten Runde tritt er mit seinem Text „Optimist auf niedrigem Niveau“ an und widmet darin sich den klassischen Erste-Welt-Problemen: Das Ladekabel ist zu kurz, der Schaum auf dem Cappuccino zu dünn, das Bagel im Café um die Ecke nicht vegan. Der Text von Holl sorgt beim Publikum für Lacher und wird am Ende mit 72 Punkten, der Höchstpunktzahl in der ersten Runde, belohnt.

„Alle freuen sich, dass wieder etwas los ist“

Holl ist an diesem Abend einer von fünf Poetinnen und Poeten, die bei „Macht Worte“ gegeneinander antreten. Der Poetry-Slam ist Teil der Veranstaltungsreihe „Komm raus“. Mehrere Kulturzentren aus Hannover – der Pavillon, das Kulturzentrum Faust, das Musikzentrum Hannover, das Bei Chéz Heinz, das Café Glocksee und das Indiego Glocksee – haben sich für das sechswöchige Open-Air-Festival auf der Liegewiese des Ricklinger Bads zusammengetan.

Während der ersten beiden Runden durften die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Jurykarten entscheiden, wer in das Poetry-Slam-Finale kommt. Quelle: Samantha Franson

Holls Konkurrentinnen und Konkurrenten treten mit Texten zu den Themen Klimaschutz, Rezeptsuche im Internet und Schlaf an. Die Stimmung im Publikum ist gut. „Alle freuen sich, dass wieder etwas los ist, und halten sich vorbildlich an die Regeln“, sagt Mitorganisator Jörg Smotlacha vom Kulturzentrum Faust.

Poetin Meral Ziegler erzählt die Geschichte von Yahya Hassan

Auf der Wiese haben die Organisatorinnen und Organisatoren paarweise Klappstühle aufgestellt. Zwischen einem Stuhlpaar sind große Abstände, sodass Besucherinnen und Besucher sich nicht zu nahe kommen. Größere Gruppen können an Bierzeltgarnituren Platz nehmen. Außerhalb des Platzes gilt eine Maskenpflicht. Außerdem müssen alle einen negativen Corona-Test nachweisen, auch wenn sie bereits doppelt geimpft sind.

Meral Ziegler schafft es in das Finale des Poetry-Slams. Quelle: Samantha Franson

Auf dem Gelände gibt es Getränke- und Imbisswagen. Nach der Pause hat es sich abgekühlt, die ersten Besucherinnen und Besucher ziehen sich ihre mitgebrachten Jacken und Pullover über. Die zweite Runde beginnt. Poetin Meral Ziegler aus Düsseldorf trägt einen Text aus Zitaten des verstorbenen dänischen Lyrikers Yahya Hassan vor, der als Sohn palästinensischer Flüchtlinge in Aarhus aufwuchs.

Kulturzentren organisieren auch Nachmittagsprogramm Neben dem Open-Air-Festival am Abendorganisieren die sechs Kulturzentren auch die Kulturwiese. An neun Nachmittagen im August und September gibt es Workshops, Kinderprogramm und Konzerte. Der Eintritt ist kostenlos, trotzdem sollten Interessierte ein Null-Euro-Ticket buchen, um die Kontaktverfolgung zu erleichtern. „Für jeden ist etwas dabei“, sagt Stefan Henningsen vom Bei Chéz Heinz. Einige Veranstaltungen des Open-Air-Festivals sind bereits ausverkauft. Tickets gibt es online unter www.tixforgis.com, im Vorverkauf im Plattenladen 25 Music an der Kronenstraße 12 oder an der Abendkasse am Ricklinger Bad.

Mit ihrem Vortrag überzeugte die Düsseldorferin das Publikum und steht am Ende gemeinsam mit Holl im Finale. Ein letztes Mal treten die beiden mit ihren Texten gegeneinander an. Diesmal zählt die Lautstärke des Applauses, doch das Publikum scheint sich nicht entscheiden zu können. Unentschieden. Beide dürfen sich über den ersten Platz freuen.

Das Publikum im Ricklinger Bad ist begeistert – und kürt am Ende zwei Teilnehmer zum Sieger beim Poetry-Slam. Quelle: Samantha Franson

Die Highlights der kommenden Wochen im Überblick:

Stand-up-Comedy am Montag, 9. August

Die Stand-up-Comedyshow „NightWash Live“ macht halt in Hannover. Unter den Comedians, die im Ricklinger Bad auftreten, sind Newcomer wie Jan-Philipp Zymny, Don Clarke und Djavid. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse.

Kiezmucke mit lokaler Unterstützung am Montag, 18. August

Die Spielvereinigung Linden-Nord spielt mit Sängerin Serpentin. Quelle: Handout U

Die Sängerin, Songwriterin und Produzentin Serpentin tritt zusammen mit der Spielvereinigung Linden-Nord und Soul-, Blues- und Pop-Sängerin Alicia Cibola auf. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr.

Dinos und Rockmusik für Kinder am Sonnabend, 21. August

Metal- und Dinofans zwischen drei und zehn Jahren kommen bei der Kinderkulturwiese auf ihre Kosten: Die Rockerinnen und Rocker von Heavysaurus bringen kindergerechte Songs mit. Veranstaltungsbeginn ist um 14 Uhr. Der Einlass startet um 13.30 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Rapmusik in Ricklingen am Dienstag, 24. August

Die beiden Rapper Ahzumjot und LGoony spielen beim „Komm raus“-Festival am Ricklinger Bad. Außerdem dabei ist Rapper und Produzent Dexter, der bereits mit Casper und Cro zusammengearbeitet hat. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Einlass startet um 18 Uhr. Karten gibt es online und an der Abendkasse.

Das Rocktrio Kadavar aus Berlin kommt Ende August nach Hannover. Unterstützt werden Kadavar von der Düsseldorfer Rockband Love Machine. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Einlass startet um 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Blick übern Beckenrand am Sonnabend, 4. September

Alex Mayr spielt auf der Kulturwiese am Ricklinger Bad. Quelle: Sarah Ungan

Popsängerin Alex Mayr, Joy Bogat aus Hannover und die Band Noam Bar, die eine musikalische Mischung aus Hip- Hop, Rap, Blues, Jazz und Pop mitbringen, spielen auf der Kulturwiese bei „Blick übern Beckenrand“. Der Einlass beginnt um 15 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 15.30 Uhr.

Von Leona Passgang