Hannover

Besucher des Neuen Rathauses und des Maschparks mussten am Mittwoch Absperrungen und ein großes Polizei- und Sicherheitsaufgebot in Kauf nehmen. Zur Verabschiedung des langjährigen Kommandeurs der Feldjäger in Hannover und zur Begrüßung seines Nachfolgers hatten sich die Bundeswehr entschieden, die Veranstaltung nicht auf dem Gelände einer Kaserne, sondern in der Öffentlichkeit zu organisieren. „Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Bundeswehr war in all den Jahren mustergültig und tatsächlich erlebbar“, sagte Brigadegeneral Udo Schnittker in seiner Rede.

Mehr als sechs Jahre lang hat der 60-Jährige in Hannover das Kommando Feldjäger geleitet, die Einheit neu strukturiert und sie für die Zukunft fit gemacht. Schnittker wechselt jetzt nach Belgien, als deutscher Repräsentant des dortigen NATO-Hauptquartiers. Der gebürtige Dortmunder dankte den Soldatinnen und Soldaten. „Sie haben mich nicht enttäuscht“, sagte er bei seinem Abschied.

Hannover ist auch Feldjäger-Hauptstadt Die Feldjäger der Bundeswehr bestehen aus 3000 Soldatinnen und Soldaten. Sie sind bundesweit auf 24 Standorte verteilt. Sie sind zuständig für die Aufklärung von Straftaten gegen die Bundeswehr, aber auch von Verbrechen, die von Bundeswehrangehörigen begangen worden sind. Wie die Landes- und die Bundespolizei können die Feldjäger an einem Tatort Spuren sichern, Verdächtige in Gewahrsam nehmen und einen Unfall absichern. Ihr Einsatzgebiet ist überall dort, wo deutsche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Mindestens einmal kommt jeder Feldjäger nach Hannover. In der Scharnhorst-Kaserne in Bothfeld befindet sich die Zentrale der Feldjägertruppe. In der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne befindet sich zudem die zentrale Ausbildungsstätte der Feldjäger, die Schule für Feldjäger und der Stabsdienst der Bundeswehr.

Vor rund 200 geladenen Gästen und mit musikalischer Unterstützung des Heeresmusikkorps verabschiedete sich der Brigadegeneral aus Hannover. Seine Nachfolge tritt Oberst Ulf Häussler an. Der 52-Jährige kennt Hannover bereits. Von 2013 bis 2014 war er als Chef des Stabes der 1. Panzerdivision in Niedersachsens Landeshauptstadt stationiert. Häussler, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, wechselt von Berlin an die Leine. Dort war er zuletzt Büroleiter von Staatssekretär Gerd Hoofe im Verteidigungsministerium. „Sie treten in große Fußstapfen, aber das muss ja kein Hindernis sein“, sagte Martin Schelleis, der Inspekteur der Streitkräftebasis, bei der Kommandoübergabe.

Von Tobias Morchner