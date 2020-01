Der Südstädter Sanitärbetrieb Dobrinski muss seinen Stammsitz am Stephansplatz aufgeben. Sein Vermieter, die Genossenschaft Gartenheim, will irgendetwas am Gewerbekonzept seiner Immobilien ändern, sagt aber nicht, was. Das Unternehmen mit zehn Mitarbeitern sucht jetzt eine neue Bleibe.