Kommentar: Auch Kita-Eltern brauchen endlich einen klaren Fahrplan

Die Schulen öffnen langsam wieder. Die Kitas dagegen bleiben bis auf eine erweiterte Notbetreuung weiter geschlossen – wochen-, möglicherweise monatelang. Familien in Hannover und anderswo laufen dagegen seit Tagen Sturm. Das konnte man in den sozialen Medien ebenso merken wie in der hannoverschen Innenstadt. Trotz der Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie stellten Eltern eine Demonstration auf dem Opernplatz auf die Beine – die allerdings ein wenig kleiner ausfiel als erhofft. Dennoch zeigte das, wie aufgebracht viele Eltern über die wenigen Kita-Lockerungen sind.

Informationen häppchenweise

Haben sie mit ihrem Protest auch recht? Sicher – gleichzeitig haben Bund und Land weiterhin verständlicherweise den Infektionsschutz im Blick. Dennoch: Wundern muss man sich angesichts der verheerenden Informationspolitik über den Ärger nicht. Wer Familien, die seit Wochen versuchen, ihren Alltag trotz aller Sorgen mit Job und ohne Kita zu schultern, nur häppchenweise und dann auch noch völlig überhastet informiert, darf sich über den Schaden nicht beklagen. Nur quälend langsam sickerte beispielsweise zuletzt durch, für wen die erweiterte Notbetreuung eigentlich gilt. Erster Akt, Mittwoch: der Beschluss von Bund und Ländern nach der Telefonschalte mit Angela Merkel. Zur Kita enthält er einen einzigen Satz. Zweiter Akt, Donnerstag: Kultusminister Tonne berichtet öffentlich, die „Quantität der Notbetreuung“ werde erhöht. Aber: Wie geht das überhaupt? Tja. Dritter Akt, Freitag: Krisenstabsleiterin Schröder nennt Berufsgruppen, die profitieren werden: Medizin, Medien, Verkehr. Ausgerechnet Lehrer und Erzieher bleiben ausgespart. Der Eindruck war verheerend: Wer sich „nur“ mit Kindern beschäftigt, wird eher nicht bedacht.

Wer darf wann in die Kita?

Der Start der neuen Notbetreuung am Montag darauf ist überdies weder mit dem Städtetag, noch mit den Kommunen abgestimmt. Es folgt eine Art Eskalation mit Ansage: Bei den Trägern in Hannover herrscht tagelang Durcheinander. Wer darf wann wie in die Kita? Es sind existenzielle Fragen für Familien, auf die zunächst niemand so genau eine Antwort weiß.

Das ist umso bedauerlicher, als Familien sich bislang offenbar weitestgehend mit ihrer Situation arrangiert hatten. Die Notfallbetreuung wurde nur spärlich genutzt. Klagen gab es bei den Trägern offenbar kaum. Das hat sich jetzt dramatisch geändert. Jetzt drohen in manchen Kommunen nicht nur binnen Tagen alle Kapazitäten in der Notbetreuung ausgeschöpft zu sein. Eltern sind zu Recht wütend darüber, dass es beispielsweise für die Öffnung der Schulen immerhin schon einen Fahrplan gibt, für die Kitas dagegen: nichts.

Das Land hat mit seiner Informationspolitik viel Vertrauen verspielt. Dass es nach dem heftigen Protest der Eltern jetzt nachbessert und für Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, eine private Betreuung von bis zu fünf Kindern zulässt, war ein wichtiger Schritt. Die Eltern haben in den letzten Wochen viel Geduld gezeigt. Wenn sie das weiter tun sollen, muss die Politik sie besser mitnehmen.

Von Jutta Rinas