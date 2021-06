Kommentar: Aus den Fehlern der Impfkampagne bis jetzt nichts gelernt

Hannover

Die Temperaturen steigen, die Inzidenzen sinken – es ist endlich Frühling geworden. Nicht nur draußen, sondern auch drinnen: Das Wetter, die neuen Freiheiten, sich wieder treffen zu dürfen, endlich wieder in den Biergarten zu gehen oder ins Restaurant und sogar ernsthaft an einen Sommerurlaub denken zu dürfen – alles das wirkt wie Licht auf der Seele.

Das alles haben wir bitter nötig gehabt und müssen das jetzt auch genießen dürfen. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, die Pandemie klinge nun sanft aus. Im Gegenteil: Mit dem Aufheben der Impfpriorisierung am kommenden Montag droht Ärzten, Helfern und Impfwilligen eine Welle von Stress und Frust. Das zeigt, dass wir aus den Anfangsfehlern der Impfkampagne bis heute nichts gelernt haben.

Die Starken und Gewieften profitieren

Dabei war der Grundgedanke der Impfpriorisierung an sich richtig: Eine Reihenfolge festzulegen, in der sich zunächst die vulnerabelste Gruppen auf den knappen Impfstoff bewerben dürfen und erst mit der Zeit immer mehr Menschen – das ist der richtige Weg, um sicherzustellen, dass sich nicht die Stärksten und Gewieftesten vordrängeln. Aber in der Umsetzung hakte es: Da wurden Impfstoffmengen versprochen, die nie eintrafen. Und es wurden weitere Impfgruppen freigegeben, als von den vorherigen längst nicht alle geimpft worden waren. Und am Ende hatten dann doch wieder die Starken und Gewieften die Nase vorn.

Denn das System bevorzugt die gut vernetzten Menschen, die online-Affinen, die Twitterleser. Auf solchen Kanälen werden Informationen sehr viel schneller verbreitet, und wer wirklich nur auf der Warteliste steht, wartet dort unter Umständen, bis er schwarz wird. Schon jetzt müssen Personen der Impfgruppe 2 miterleben, dass viel jüngere und gesündere als sie an ihnen vorbei ziehen. Und ab Montag werden endgültig alle Windhunde in diesem Rennen von der Leine gelassen.

Frust über ein ungerechtes System

Das ist ungerecht gegenüber den Impfwilligen, aber es ist ebenso unfair gegenüber den Ärztinnen und Ärzten in den Praxen und Impfzentren sowie allen Menschen, die dort mit ihnen zusammenarbeiten. Denn bei denen – und nicht in Berlin – entlädt sich der Frust über ein ungerechtes System, das sie nicht zu verantworten haben. Es ist auch dieses Muster, das sich seit Beginn der Impfkampagne wiederholt und aus dem wir nicht gelernt haben: Die Bundespolitik weckt Erwartungen, die die Menschen vor Ort, in den Praxen von Burgdorf und Laatzen, der List und Ahlem und im Impfzentrum auf der Messe dann nicht erfüllen können.

Die Pandemie hat in vielen Bereichen aufgedeckt, dass unser System nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen und vielleicht als selbstverständlich angenommen haben. Es wäre falsch, nach dem Ende der Seuche die Dinge damit auf sich beruhen zu lassen, wir müssen aus diesen Fehlern lernen. Und wenn wir jetzt guten Gewissens die neuen Freiheiten genießen wollen, dann sollten wir es damit vielleicht nicht übertreiben. Einen Corona-Rückfall können wir uns nicht erlauben – wir haben die Defizite im System schließlich noch nicht behoben.

Von Heiko Randermann