Kommentar: Baulücken für neue Wohnungen nutzen

Nordstadt

Der Bedarf an Wohnungen in der Stadt ist nach wie vor groß, und die Flächen, auf denen Neubau im größeren Stil noch möglich ist, sind endlich. Es ist deshalb sinnvoll, auf die Nachverdichtung in innerstädtischen Quartieren zu setzen. Dort sind Böden in der Regel bereits versiegelt, anders als am Stadtrand, wo jede Bautätigkeit weitere Natur- und Ackerflächen zerstört. Wenn die Stadtverwaltung in der Nordstadt nun mit einem veränderten Bebauungsplan die Möglichkeit eröffnet, auf bestimmten Flächen zwischen Weidendamm und Engelbosteler Damm leichter zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung zu wechseln, soll das künftig vor allem mehr Wohnraum schaffen.

Wohnungen neben Gewerbe

Es ist in diesem Fall nicht mit schnellen Veränderungen zu rechnen. Grundstückseigentümer werden sich genau überlegen, ob sie künftig Handwerksbetriebe oder Wohnungsmieter als Kunden haben wollen. Das Gebiet hat einen ganz eigenen Charakter und Charme, aber nicht jeder Mieter will in der Nachbarschaft von Gewerbebetrieben wohnen.

Und ein großes Problem bleibt bestehen: Die Mieten für neue oder sanierte Wohnungen ziehen in der Nordstadt kräftig an. Alteingesessene Mieter leben in der Sorge, dass neue Vermieter sie hinausdrängen. Auch mit einem neuen Bebauungsplan kann die Stadt das wahrscheinlich nicht verhindern. Sie sollte deshalb prüfen, welche anderen Mittel erfolgversprechend sind.

Von Bärbel Hilbig