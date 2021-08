Nord

Nach den Ferien geht der Sommer – hoffentlich – in die Verlängerung. Das ist den zahlreichen Menschen jedenfalls zu wünschen, die in dieser Zeit Musik- und Kunstaktionen in den Stadtteilen veranstalten wollen. Und auch den Besucherinnen und Besuchern, die sich bereits auf Ausstellungen, Konzerte und Stadtteil-Spaziergänge freuen. Ob Künstlerinnenführung durch Schrebergärten, Singer-Songwriter-Auftritte im Teegarten in Hainholz oder eine Schatzsucher-Rallye am Weltkindertag: Viele Aktionen laufen draußen, wo Kinder und Erwachsene sich ohne große Ansteckungsgefahr treffen können.

Vorfreude nach Corona-Pause

So wie der Kultursommer Hainholz mit seinen rund 40 Veranstaltungen musste auch das Strangriede-Fest in der Nordstadt vergangenes Jahr wegen Corona ausfallen. Nun warten viele Anwohner umso mehr auf Punkmusik oder Klassik, je nach Geschmack, auf Mitmach-Theater oder einen Atelierrundgang. Beide Festivals zeigen das große Potenzial in den Stadtteilen, wo Bewohner sich für gemeinsame Kulturerlebnisse engagieren.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Nordstadt ging es zu Anfang stark um die Belebung eines eher randständigen Quartiers. In Hainholz bringen die Aktionen junge und alte Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen. Das Programm „Soziale Stadt“ zur Entwicklung des Stadtteils spielt dabei eine Rolle. Aber ebenso das Engagement vieler Künstlerinnen und Künstler sowie anderer kreativer Menschen, die gerne in Hainholz leben und arbeiten.

Von Bärbel Hilbig