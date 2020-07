Dass Gartenpächter ihre Lauben für neue Wohnbebauung räumen müssen, ist bedauerlich. Doch die Chancen, die das Projekt an der Hildesheimer Straße in Hannover bietet, überwiegen das Schicksal einiger weniger, meint Michael Zgoll.

Aus der Vogelperspektive: So will das Architekturübro Max Dudler die Bebauung an der Stadtgrenze zu Laatzen gestalten. Quelle: Büro Max Dudler